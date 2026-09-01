İstanbul'da perakende fiyatlar ağustosta aylık yüzde 1,66, yıllık yüzde 34,96 arttı - Son Dakika
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İstanbul'da perakende fiyatlar ağustosta aylık yüzde 1,66, yıllık yüzde 34,96 arttı

İstanbul\'da perakende fiyatlar ağustosta aylık yüzde 1,66, yıllık yüzde 34,96 arttı
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İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, kentte perakende fiyatlar ağustosta aylık yüzde 1,66, yıllık yüzde 34,96 arttı. En yüksek artış yüzde 9,77 ile sağlıkta görülürken, giyim ve ayakkabıda yüzde 0,66 azalış kaydedildi.

(İSTANBUL) İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar ağustos ayında aylık yüzde 1,66, yıllık ise yüzde 34,96 arttı.

İTO'nun yayımladığı Ağustos ayı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ne göre, İstanbul'da perakende fiyatları ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,66 arttı. İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıllık artış ise yüzde 34,96 olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 9,77 ile sağlık harcama grubunda oldu. Ulaştırma grubunda yüzde 4,42, haberleşmede yüzde 3,69, eğlence ve kültürde yüzde 2,50, konutta yüzde 2,01, ev eşyasında yüzde 1,60, lokanta ve otellerde yüzde 1,54, eğitim grubunda yüzde 1,47, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,30, çeşitli mal ve hizmetler grubunda yüzde 1,03, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,77 artış izlendi. Giyim ve ayakkabı grubunda ise yüzde 0,66 azalış oldu.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Ekonomi, İto, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da perakende fiyatlar ağustosta aylık yüzde 1,66, yıllık yüzde 34,96 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da perakende fiyatlar ağustosta aylık yüzde 1,66, yıllık yüzde 34,96 arttı - Son Dakika
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