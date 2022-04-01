İTO'ya göre fiyat artışları - Son Dakika

İstanbul'da martta önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 6,29, toptan fiyatlar ise yüzde 7,65 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, Mart 2022'de bir önceki aya göre yüzde 6,29, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 7,65 oranında arttı.

2021 Mart ayına göre 2022 Mart ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren "bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı" İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 63,25, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 65,59 olarak gerçekleşti.

Sektörel bazda değişim oranları

Martta perakende fiyatlar, bir önceki aya göre kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 17,40, ev eşyası harcamalarında yüzde 8,99, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 8,12, gıda harcamalarında yüzde 6,16, konut harcamalarında yüzde 5,02, giyim harcamalarında yüzde 4,06, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,99, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,42 arttı.

Toptan fiyatlarda ise bir önceki aya göre, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 21,56, gıda maddeleri grubunda yüzde 6,13, madenler grubunda yüzde 5,98, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3,66, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,55, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,79, mensucat grubunda yüzde 1,67 artış görüldü.