İTO'ya göre fiyat artışları - Son Dakika
Üye Girişi

İTO'ya göre fiyat artışları

01.04.2022 12:16
İTO'ya göre fiyat artışları

İstanbul'da martta önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 6,29, toptan fiyatlar ise yüzde 7,65 arttı.

İstanbul'da martta önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 6,29, toptan fiyatlar ise yüzde 7,65 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, Mart 2022'de bir önceki aya göre yüzde 6,29, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 7,65 oranında arttı.

2021 Mart ayına göre 2022 Mart ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren "bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı" İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 63,25, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 65,59 olarak gerçekleşti.

Sektörel bazda değişim oranları

Martta perakende fiyatlar, bir önceki aya göre kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 17,40, ev eşyası harcamalarında yüzde 8,99, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 8,12, gıda harcamalarında yüzde 6,16, konut harcamalarında yüzde 5,02, giyim harcamalarında yüzde 4,06, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,99, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,42 arttı.

Toptan fiyatlarda ise bir önceki aya göre, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 21,56, gıda maddeleri grubunda yüzde 6,13, madenler grubunda yüzde 5,98, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3,66, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,55, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,79, mensucat grubunda yüzde 1,67 artış görüldü.

YORUMLAR
500
'Kayseri'de ramazanda pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak' 'Kayseri'de ramazanda pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak' Ayakkabı profesörü fiyat artışlarına inat zam yapmadı Ayakkabı profesörü fiyat artışlarına inat zam yapmadı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İTO'ya göre fiyat artışları - Son Dakika


Son Dakika
13:47 Erkek şiddeti bir türlü son bulmuyor! Tartıştığı sevgilisine sokak ortasında saldırdı
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Bakan Sergey Lavrov: Daha iyi anlayış gördük
13:39 Sahile inen yamaç paraşütçüsü bir kadının üstüne düştü: İşte o korku dolu anlar
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:26 Adalet Bakanı Bozdağ, kayıplara karışan Semra Güzel hakkında konuştu: Bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
13:20 Can eriği market raflarında yerini aldı! Satışa sunulduğu fiyat ise sosyal medyada gündem oldu: 690 TL
13:09 Oyuncu Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç'le ilişkisini ilan etti: Çok mutluyuz, nazar değmesini istemem
13:04 Rus ordusundan Ukrayna'ya misilleme! S-300 hava savunma sisteminin vurulma anı paylaşıldı
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:03:41. #1.12#
SON DAKİKA: İTO'ya göre fiyat artışları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement