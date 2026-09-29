İstanbul'da serbest piyasada dolar 48,9980 liradan, avro 55,6830 liradan satılıyor - Son Dakika
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İstanbul'da serbest piyasada dolar 48,9980 liradan, avro 55,6830 liradan satılıyor

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İstanbul serbest piyasada dolar güne 48,9980 liradan, avro ise 55,6830 liradan başladı. Dolar 48,9960 liradan alınırken 48,9980 liradan satılıyor, avro 55,6810 liradan alınıp 55,6830 liradan satılıyor; dün satışta dolar 48,9780, avro 55,6960 liraydı.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,9980 liradan, avro 55,6830 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 48,9960 liradan alınan dolar, 48,9980 liradan satılıyor. 55,6810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,6830 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 48,9780 lira, avronun satış fiyatı ise 55,6960 lira olmuştu.

Kaynak: AA
İstanbulEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da serbest piyasada dolar 48,9980 liradan, avro 55,6830 liradan satılıyor - Son Dakika
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