İstanbul'da Temmuz Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Düşen Ürünler Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Temmuz Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Düşen Ürünler Açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuz ayında kentte perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerle değişim oranlarını açıkladı. Temmuz ayında yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon, yüzde 53,34 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu. Kadın bluzu ise fiyatı yüzde 18,31 düşen ürünler arasında yer aldı.

02.08.2024 13:15
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İstanbul'da, temmuzda fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün limon, en çok düşen ürün ise kadın bluzu oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuz ayında kentte perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerle değişim oranlarını açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 111'inin perakende fiyatı arttı, 49'unun fiyatı düştü, 82 ürünün fiyatında ise değişim olmadı.

Temmuz ayında yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon, yüzde 53,34 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu.

Fiyatlar, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubundaki yardımcı okul kitaplarında yüzde 50,51, konut harcamaları grubundaki elektrikte yüzde 38, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan taze fasulyede yüzde 33,31 arttı. Sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubundaki röntgen çekimi ücreti yüzde 23,66, laboratuvar tahlil ücreti yüzde 23,61 ve hastane ameliyat ücreti yüzde 22,68 artış gösterdi.

Kadın bluzu fiyatı yüzde 18,31 düştü

Temmuzda giyim harcamaları kadın giyimi alt grubunda yer alan bluz fiyatları yüzde 18,31 geriledi. Böylece kadın bluzu, fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, çocuk giyimi alt grubunda yüzde 13,14 ile çocuk bluzu, kadın giyimi alt grubunda yüzde 10,24 ile etek, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yüzde 10 ile erik, kadın giyimi alt grubunda yüzde 9,73 ile elbise, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yüzde 8,73 ile kavun, yüzde 8,10 ile patlıcan ve yüzde 7,44 ile armut olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Temmuz Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Düşen Ürünler Açıklandı - Son Dakika

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