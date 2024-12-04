İstanbul'dan Ordu'ya Dönüş: Emrah Özer Tarıma Yöneldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İstanbul'dan Ordu'ya Dönüş: Emrah Özer Tarıma Yöneldi

İstanbul\'dan Ordu\'ya Dönüş: Emrah Özer Tarıma Yöneldi

Uzun yıllar İstanbul'da otomotiv sektöründe çalışan Emrah Muammer Özer, memleketi Ordu'ya dönerek tarım ve hayvancılıkla ilgilenmeye başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile 200 dönüm arazide üretim yapmayı hedefliyor.

04.12.2024 12:18  Güncelleme: 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul gibi büyükşehirlerden memleketlerine dönenlerin sayısı giderek artıyor. Bunlardan birisi de Ordulu Emrah Muammer Özer oldu.

Uzun yıllar İstanbul'da otomotiv sektöründe çalışan 35 yaşındaki Emrah Muammer Özer, 2023 yılında memleketi Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Kale Mahallesine dönüş yaptı. Burada bir süre hayvancılık ile uğraşan Özer, kullanılmayan atıl arazileri ekmeye başlayarak tarıma yöneldi. Tarlaların ekilmesinde sorunlar yaşayan Özer, Ordu Büyükşehir Belediyesinin tarım makineleri parkından aldığı araçlar ve yine Büyükşehir Belediyesinden aldığı tohum destekleri ile 200 dönüm kullanılmayan atıl araziyi tarıma açtı. Komşu mahallerde de atıl arazileri değerlendiren Özer, bu desteklerle üretimini arttırmayı hedefliyor.

"200 dönüm alanda üretim yapıyorum"

Yeni sezon öncesi Büyükşehir Belediyesinden aldığı siyez buğdayı tohumlarını yine belediyenin tarım makineleri ile toprak ile buluşturan Emrah Özer, Büyükşehir Belediyesine tüm destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

İstanbul'dan dönüş sürecini ve desteklerle ekim alanlarını genişlettiğini aktaran Özer, "Uzun yıllar İstanbul'da otomotiv sektöründe çalıştıktan sonra 2023 yılında Ordu'ya geri döndüm. Burada tarım ve hayvancılık ile uğraşmaya başladım. Bu süreçte Ordu Büyükşehir Belediyemizin desteklerinden yararlandım. Hem tohum desteği hem de tarım makinalarını kullanarak siyez buğdayı başta olmak üzere birçok ürün ekiyoruz. Şu anda 200 dönüm arazi işliyoruz. Tüm desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve ekibine teşekkür ederim" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muammer Özer, Göçmenler, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Tarım, Emrah, Yaşam, ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'dan Ordu'ya Dönüş: Emrah Özer Tarıma Yöneldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Antalya’da 4.6 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
11:58 15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı 15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
16:37 Yapay zeka, tahminini güncelledi: Süper Lig’de şampiyon 1 puanla belli olacak Yapay zeka, tahminini güncelledi: Süper Lig'de şampiyon 1 puanla belli olacak
16:31 Onlarca araç yola çıktı Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç
16:20 Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu Son halini görenler tanıyamadı Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu! Son halini görenler tanıyamadı
16:15 Yenidoğan Çetesi davası 12. gününde: İşte tutuklanmaları istenen 10 sanık Yenidoğan Çetesi davası 12. gününde: İşte tutuklanmaları istenen 10 sanık
16:06 Beşiktaş’ta ilk başkan adayı ortaya çıktı Beşiktaş'ta ilk başkan adayı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 12:53:18. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'dan Ordu'ya Dönüş: Emrah Özer Tarıma Yöneldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.