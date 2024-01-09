İstanbul\'dan Yozgat\'a dönüş: Koyun yetiştiriciliği ile geçimini sağlıyor

İstanbul'dan Yozgat'ın Çekerek ilçesine 3 yıl önce dönen ve köyünde 50 koyun ile besiciliğe başlayan Zafer Kuru, herhangi bir destek almadan kendi imkanlarıyla hayvan sayısını 150'ye çıkardı.

İstanbul'un yoğunluğundan ve stresinden uzaklaşıp 3 yıl önce memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesine kesin dönüş yapan Zafer Kuru (37), Yukarıoba köyünde koyun yetiştiriciliğine başladı. Tamamen kendi imkanlarıyla aldığı 50 koyunu 3 yıl sonra 150'ye çıkaran Kuru, koyunlardan elde ettiği süt ve kuzularını satarak geçimini sağlamaya başladı. Hayvanlarla uğraşmayı çok seven ve sevgisini mesleğe dönüştüren Kuru, üretime katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek yakından ilgilendiği hayvanlarının kontrollerini de aksatmadan yapıyor. Kuru, zamanının büyük bir kısmını koyun ve kuzularıyla geçiriyor.

Köyüne dönüp hayvancılıkla uğraştığı için mutlu olduğunu ve işini severek yaptığını söyleyen Kuru, "İstanbul'dan 3 yıl önce geldim, koyunculukla uğraşıyorum. 50 koyun ile bu işe başladım sayıyı her geçen yıl artırdım. Geçimimi hayvancılıkla sağlıyorum. Koyunların her şeyiyle ben kendim ilgileniyorum. Hastalıklarıyla, doğumlarıyla kendim ilgileniyorum. Zor oluyor ama ekmek parası sonuçta, koyunlarla çocuk gibi ilgilenmek lazım. Koyunlar bereketli hayvanlar geldiğimde 50 taneydi şimdi 150 koyuna çıkardım, rızkımızı kazanıyoruz. Köyümüzde doğa güzel, hastalık sıkıntı yok, bu işi herkese tavsiye ederim." dedi. - YOZGAT