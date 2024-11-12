İstanbul Havalimanı 110 Havayolu Hedefini Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Havalimanı 110 Havayolu Hedefini Aştı

İstanbul Havalimanı 110 Havayolu Hedefini Aştı

İGA CEO'su Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın 2024 hedefi 110 havayolu ile 81 milyon yolcu planladığını açıkladı.

12.11.2024 13:30
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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü Yılında "100 Havayolu" hedefine ulaşan ve 2024 yılı için hedefledikleri 110 havayoluna hizmet verdiklerini ifade eden İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Selahattin Bilgen, "Yılı 81 milyon yolcuyla kapatmayı hedefliyoruz. Şu an iki havayolu şirketiyle daha anlaşma yapmak üzereyiz. Yıl sonunda hizmet verilen havayolu şirketi sayısında Bangkok Havalimanı'nın geçip dünya birincisi olmak istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin Dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı'nın hizmet verdiği 110'uncu havayolu şirketi Yunanistan merkezli SKY Express oldu. Havayolu şirketi Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ilk uçuşunu bugün gerçekleştirdi. İlk uçuş nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda bir tören düzenlendi. Törene, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Selahattin Bilgen, SKY Express şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Ioannis Grylosve diğer davetliler katıldı. SKY Express, haftanın 7 günü Atina-İstanbul arasında karşılıklı seferler düzenleyecek. Airbus A320 Neo tipi uçakla düzenlenecek seferlerde yolcular Mykonos, Santorini, Korfu, Kos, Paros ve Herakleion gibi Yunan adalarına transfer yapma imkanına sahip olacak.

BÜYÜME VE YATIRIMLAR DEVAM EDECET

Törenin ardından açıklamalarda bulunan İGA CEO'su Selahattin Bilgen, "Yeni havayollarının gelmesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Yıl bitmeden birkaç havayoluyla anlaşma imzalama planımız var. Onları da yakın bir tarihte görüyor olacaksınız. Yolcu sayısı bakımından Ortadoğu'daki savaş durumu, Boeing'deki grev, Airbus'taki motor sorunuyla ilgili arz kaynakta sıkıntılar yaşandı. Bu sorunlar havacılıkta büyümeyi sınırlandıran faktörüler oldu yıl içerisinde. Ama İstanbul Havalimanı'nın sağladığı alt yapı, yeni gelen havayolları ve destinasyon sayısının artması burada bizi bir adım öne çıkardı. Bunların hepsi bir arada düşünüldüğünde biz yılı yaklaşık 81 milyon yolcuyla bitirmeyi planlıyoruz. Geçen yılı 76 milyon yolcu ile tamamlamıştık. Dolayısıyla büyüme devam ediyor olacak. Yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. İleriye yönelik kapasite artışımız için planlarımızı yapıyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu büyüme trendine devam edelim" dedi.

ŞU AN İKİNCİ SIRADAYIZ

Dünya bazında hizmet verdiği havayolu şirketi sayısı bakımından 110 havayoluyla Bangkok Havalimanı'ndan sonra ikinci sırada yer aldıklarını ifade eden Bilgen konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen yılın sonunda bu yılki hedefimizin 110 havayolu şirketi hedefimizi söylemiştik. Biz 110'a ulaştığımızda Dünya'da bir numara olacağımızı ön görmüştük. Rakiplerde boş durmuyor. O zaman Birinci sırada Bangkok ikinci sırada Paris Charles de Gaulle Havalimanı vardı. Şimdi Charles de Gaulle Havalimanı yakaladık ve ikinci olduk. Bangkok ile aramızda aslında iki havayolu kaldı. Herhalde yıl sonuna kadar biz onlardan daha hızlı hareket edersek, ilk sıraya yükselme şansımız olabilir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı 110 Havayolu Hedefini Aştı - Son Dakika

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