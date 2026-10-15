İstanbul Havalimanı 5-11 Ekim'de günlük 1530 uçuşla Avrupa'da ilk sırada yer aldı

İstanbul Havalimanı'nın 5-11 Ekim'i kapsayan dönemde günlük ortalama 1530 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğu belirlendi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) bu döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı 5-11 Ekim'de günlük ortalama 1530 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Bu havalimanını, günlük 1386 uçuşla Amsterdam, 1361 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1358 uçuşla Frankfurt, 1305 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

Antalya Havalimanı ise günlük 909 uçuş ortalamasıyla Avrupa'nın en yoğun 10'uncu havalimanı oldu.