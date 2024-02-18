İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, Avrupa\'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) yayımladığı rapora göre, İstanbul Havalimanı ocak ayında günlük ortalama 1308 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Londra Heathrow, Amsterdam Schiphol ve Paris Charles de Gaulle havalimanları da yoğun uçuş trafiğiyle dikkat çekti. Sabiha Gökçen Havalimanı ise Avrupa'daki 10. en yoğun havalimanı oldu.

18.02.2024 18:41
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İstanbul Havalimanı, ocakta günlük ortalama 1308 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) ocak ayına ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1308 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1201 uçuşla Londra Heathrow, 1160 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1032 uçuşa Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 596 uçuşla Avrupa'daki 10'uncu en yoğun havalimanı oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu - Son Dakika

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