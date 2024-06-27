İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı

İstanbul Havalimanı Avrupa\'nın En Yoğun Havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 17-23 Haziran döneminde günlük ortalama 1520 uçuş sayısıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu açıkladı. Türkiye'nin ise Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip 6. ülke olduğu belirtildi. Uraloğlu ayrıca Türk hava sahasının uçuş başına 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresiyle Avrupa'nın en verimli hava sahaları arasında yer aldığını ifade etti.

27.06.2024 13:09
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 17-23 Haziran döneminde günlük ortalama 1520 uçuş sayısıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Raporda yer alan hava trafik istatistiklerini değerlendiren Uraloğlu, " Türkiye, 17-23 Haziran'da günlük ortalama 3 bin 894 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa'nın en verimli hava sahaları arasında"

Bu dönemde İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1520 uçuş sayısıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, Türk hava sahasının uçuş başına 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresiyle Avrupa'nın en verimli hava sahaları arasında bulunduğunu bildirdi.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın, raporda yer alan küresel ölçekli 25 havalimanı arasında, ortalama günlük 768 uçak kalkışıyla dünya genelinde de 7'nci sırada bulunduğunu belirtti.

Antalya Havalimanı'nın ise günlük ortalama 992 uçuş sayısıyla aynı listede 8'inci olduğunu, böylece Roma Fiumicino ve Münih havalimanlarının önünde yer aldığını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu verileri, 2019 yılının aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda İstanbul Havalimanı günlük ortalama uçuş sayısında yüzde 21'lik, Antalya Havalimanı da yüzde 12'lik artış kaydetti. Ulaştırma alanında yaptığımız yatırımlar sayesinde Avrupa ve dünyada söz sahibi ülke olma yolunda çok büyük mesafeler aldık."

Kaynak: AA

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