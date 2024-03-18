İstanbul Havalimanı, "Air Transport Awards" kapsamında dördüncü kez "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Ekali kentinde düzenlenen törende, ödül, İGA Üst Yönetici (CEO) Vekili Selahattin Bilgen'e takdim edildi.
Böylece 2021, 2022 ve 2023'te tüm dünyadan rakiplerini geride bırakarak "Yılın Havalimanı" seçilen İstanbul Havalimanı, üst üste dördüncü kez bu başarıya imza attı.
Açıklamada ödül töreninde yaptığı konuşmaya yer verilen Bilgen, 4 binden fazla katılımcının oyuyla bu ödüle üst üste dördüncü kez layık görülmenin gurur verici olduğunu belirtti.
Bilgen, dünyadaki tüm uluslararası havalimanları arasında öne çıkıp, bir kez daha bu unvanı elde etmenin havalimanının operasyonel mükemmelliği için çaba gösteren tüm ekiplerin büyük özverisinin kanıtı olduğuna dikkati çekerek, "Misafirlerimize keyifli bir seyahat deneyimi sunabilmek adına verimlilik, sürdürülebilirlik, inovasyon ve yolcu memnuniyeti hususunda kendimize her geçen dönem daha yüksek standartlar belirliyoruz. Bu ödül, sektörün öncüsü olarak hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızdaki samimi kararlılığımızın da göstergesi. 'Air Transport Awards' ekibine bu kıymetli ödül için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Air Transport News Genel Direktörü ve CEO'su Dr. Kostas Iastrou ise İGA İstanbul Havalimanı'nın Kovid-19 pandemisinden bu yana havacılık sektörünün karşılaştığı tüm zorluklara rağmen dirençli ve inovasyonda lider bir havacılık merkezi olduğunu kanıtladığını kaydetti.
Iastrou, bu havalimanının yolcu sayısında pandemi öncesine hızla ulaşıp, hava yolu çeşitliliğini artırarak sektörde öncü bir küresel aktarma merkezi konumuna ulaştığını, bu ödülün havalimanı çalışanlarının özverili çalışmaları ve misafirlerine sağladıkları keyifli yolculuk deneyiminin de bir yansıması olduğunu bildirdi.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul Havalimanı, dördüncü kez 'Yılın Havalimanı' ödülünü kazandı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı, Yunanistan'da düzenlenen 'Air Transport Awards' töreninde dördüncü kez 'Yılın Havalimanı' ödülüne layık görüldü. İstanbul Havalimanı, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında da bu prestijli ödülü kazanarak üst üste dördüncü kez başarı elde etti. İGA Üst Yönetici Vekili Selahattin Bilgen, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu ödülün havalimanının operasyonel mükemmelliği ve misafir memnuniyeti için gösterilen çabanın bir kanıtı olduğunu belirtti.
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