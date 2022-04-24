İstanbul Havalimanı'nda 27 Şubat 2020'de yaşanan "hava aracı ciddi olayına" ilişkin rapor hazır - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda 27 Şubat 2020'de Airbus A321-231 tipi uçağın inişi sırasında, burun iniş takımı tekerlerinin patlayarak yerinden çıkmasıyla gerçekleşen hava aracı ciddi olayına ilişkin araştırma ve inceleme raporu tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu Duyurusu" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 27 Şubat 2020'de sahibi Umut 48 SAS, işleticisi Türk Hava Yolları olan TC-JSH tescil işaretli, Airbus A321-231 tipi hava aracının, İstanbul Havalimanı 16 R pistine inişi esnasında burun iniş takımı tekerlerinin patlayarak yerinden çıkmasıyla sonuçlanan hava aracı ciddi olayına ilişkin araştırma ve inceleme raporu hazırlandı. Bakanlık, raporu ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sundu.