İstanbul Havalimanı'nda Yeni Rekor

01.06.2026 10:05
Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 1730 uçuşla tarihi bir yoğunluk yaşandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar hakkında, "Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı'yla yeni bir kilometre taşına daha ulaştık. 31 Mayıs tarihinde 1730 uçuş hareketiyle açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attık" dedi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı'yla yeni bir kilometre taşına daha ulaştık. 31 Mayıs tarihinde 1730 uçuş hareketiyle açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attık. Doğu ile Batı'nın gökyüzündeki buluşma noktası, artan kapasitesi ve güçlü bağlantı ağıyla küresel havacılıkta yeni rekorların da öncüsü olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

