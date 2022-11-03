İstanbul Havalimanı'ndaki fahiş yiyecek fiyatları yeni bir boyut kazandı. Son olarak bir gencin sosyal medyaya yüklediği video şaşkınlık yarattı.
Havalimanından 2 sandviç ve 1 şişe su alan genç adeta küçük bir servet ödedi. Videoya, "İstanbul Havalimanı'nda bir şeyler yemeye karar verdim bakalım kaç para harcayacağım" diyerek başlayan genç 360 lira ödediğini söyledi.
Genç yaşadığı şoku videonun sonuna bıraktığı, "Keşke acıkmasaydım" notuyla anlattı.
Son Dakika › Ekonomi › Görenler şaştı kaldı! İstanbul Havalimanı'nda 2 sandviç 1 suya 360 TL ödeyen gencin videosu gündem oldu - Son Dakika