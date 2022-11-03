Görenler şaştı kaldı! İstanbul Havalimanı'nda 2 sandviç 1 suya 360 TL ödeyen gencin videosu gündem oldu - Son Dakika
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Görenler şaştı kaldı! İstanbul Havalimanı'nda 2 sandviç 1 suya 360 TL ödeyen gencin videosu gündem oldu

03.11.2022 01:13

İstanbul Havalimanı'nda yiyecek fiyatlarının pahalılığı tartışılmaya devam ederken bir gencin sosyal medyada yayınladığı video izleyenleri şaşkına çevirdi. 2 sandviç ve 1 suya 360 lira ödediğini söyleyen gencin videonun sonuna bıraktığı, "Keşke acıkmasaydım" notu dikkat çekti.

İstanbul Havalimanı'ndaki fahiş yiyecek fiyatları yeni bir boyut kazandı. Son olarak bir gencin sosyal medyaya yüklediği video şaşkınlık yarattı.

İKİ SANDVİÇLE SUYUN BEDELİ 360 TL

Havalimanından 2 sandviç ve 1 şişe su alan genç adeta küçük bir servet ödedi. Videoya, "İstanbul Havalimanı'nda bir şeyler yemeye karar verdim bakalım kaç para harcayacağım" diyerek başlayan genç 360 lira ödediğini söyledi.

"KEŞKE ACIKMASAYDIM"

Genç yaşadığı şoku videonun sonuna bıraktığı, "Keşke acıkmasaydım" notuyla anlattı.

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İstanbul Havalimanı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Görenler şaştı kaldı! İstanbul Havalimanı'nda 2 sandviç 1 suya 360 TL ödeyen gencin videosu gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görenler şaştı kaldı! İstanbul Havalimanı'nda 2 sandviç 1 suya 360 TL ödeyen gencin videosu gündem oldu - Son Dakika
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