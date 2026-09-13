İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti 18 Eylül'de açılacak - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti 18 Eylül'de açılacak

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- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Doğu-batı eksenli yeni pistimiz, yan rüzgar koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunarken, dörtlü pist işletmeciliği hedefimize de güç katacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 18 Eylül'de hizmete açacaklarını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul Havalimanı'nın 110'un üzerinde hava yolu işbirliğiyle, 340'tan fazla destinasyona bağlantı sağladığını aktardı.

Havalimanının, halihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere, toplam 5 pistle hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 18 Eylül'de hizmete açacağız. 4. ana pistimizin devreye alınmasıyla, toplam pist sayımızı 6'ya çıkaracağız. Yeni pistimiz, aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk Doğu-Batı yönlü pisti olacak. Doğu-Batı ekseninde inşa edilen yeni beton pist, 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde." ifadelerini kullandı.

Taksi ve havada kalış süreleri kısalacak

Uraloğlu, yeni pistin uçuş operasyonlarına sağlayacağı katkıya dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle iç hat uçuşları ve Doğu yönlü rotalarda, taksi süreleri ile havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece, yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız. Yeni pist, farklı hava koşullarında operasyonların daha etkin yürütülmesine de katkı sağlayacak. Doğu-Batı eksenindeki yeni pistimizle, olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız."

İstanbul Havalimanı'nın operasyonel gücü artacak

Nisan 2025'te, Avrupa'da bir ilk olan Üçlü Bağımsız Paralel Pist Operasyonu'nun İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirildiğini anımsatan Uraloğlu, 4. ana pistin hizmete alınmasıyla, havalimanının operasyonel kapasitesinin, verimliliğinin ve esnekliğinin daha da güçleneceğini vurguladı.

Uraloğlu, yeni pistin hangar alanlarına yakın konumuyla, genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkan sağlayacağına işaret ederek, "Doğu-batı eksenli yeni pistimiz, yan rüzgar koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunarken dörtlü pist işletmeciliği hedefimize de güç katacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti 18 Eylül'de açılacak - Son Dakika

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