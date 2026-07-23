İstanbul Havalimanları Avrupa'da İlk İki - Son Dakika
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İstanbul Havalimanları Avrupa'da İlk İki

23.07.2026 13:16
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İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları, zamanında kalkışta Avrupa'nın en iyisi oldu. THY, en dakik hava yolu.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları "zamanında kalkış" performanslarıyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk iki sırada yer alırken, Türk Hava Yolları (THY) da Avrupa'daki en dakik hava yolu şirketi oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 13-19 Temmuz'a ilişkin "Avrupa Havacılık Ağı Performans Raporu" yayımlandı.

İstanbul Havalimanı bu dönemde yüzde 81 zamanında kalkış performansıyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise yüzde 78 zamanında kalkış performansıyla ikinci oldu.

Raporda, THY, yüzde 85 zamanında varış oranıyla Avrupa'daki en büyük 20 havayolu şirketi arasında en dakik hava yolu olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, Havacılık, İstanbul, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanları Avrupa'da İlk İki - Son Dakika

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