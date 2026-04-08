İstanbul Metro Hattı Rekor Kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının 6 Nisan'da 45 bin 981 yolcuyla rekor kırdığını bildirdi.

Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu hattın 16 Şubat'ta 44 bin 467, 3 Nisan'da 44 bin 887 ile rekor sayıda yolcu taşıdığını aktaran Uraloğlu, "Hattımızın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. 6 Nisan'da 45 bin 981 yolcuyla rekorunu tazeledi. Hattımızın Kargo Terminali-Kağıthane etabının 2023 yılında hizmete sunulmasından bu yana 30,5 milyon yolcuya hizmet verdik." ifadesini kullandı.

Birçok "en"i bünyesinde barındıran Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattının, İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en hızlı metrosu İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her ay ortalama 1 milyonun üzerinde yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine imkan tanıyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 28,5'i Gayrettepe istasyonumuzu kullanıyor."