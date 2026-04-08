İstanbul Metro Hattı Rekor Kırdı

08.04.2026 10:14
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, 6 Nisan'da 45 bin 981 yolcuyla yeni bir rekora imza attı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının 6 Nisan'da 45 bin 981 yolcuyla rekor kırdığını bildirdi.

Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu hattın 16 Şubat'ta 44 bin 467, 3 Nisan'da 44 bin 887 ile rekor sayıda yolcu taşıdığını aktaran Uraloğlu, "Hattımızın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. 6 Nisan'da 45 bin 981 yolcuyla rekorunu tazeledi. Hattımızın Kargo Terminali-Kağıthane etabının 2023 yılında hizmete sunulmasından bu yana 30,5 milyon yolcuya hizmet verdik." ifadesini kullandı.

Birçok "en"i bünyesinde barındıran Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattının, İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en hızlı metrosu İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her ay ortalama 1 milyonun üzerinde yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine imkan tanıyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 28,5'i Gayrettepe istasyonumuzu kullanıyor."

Kaynak: AA

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı
Ronaldo’nun gollerini sildiler Ronaldo'nun gollerini sildiler
1 dakikada dünya rekoru kırdı 1 dakikada dünya rekoru kırdı
Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici’den tepki Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki
En sonunda bunu da gördük Sahaya kangallarla çıktılar En sonunda bunu da gördük! Sahaya kangallarla çıktılar
Messi’nin yakın korumasından antrenman şov Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

11:41
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi Yeni tehditleri de var
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
11:08
Öğretmene tayin isteten şiddet Ders sırasında sınıfı bastı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
10:56
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv’i yerle bir etmek için harekete geçecek
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
10:36
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi İşte konuşulan rakam
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi! İşte konuşulan rakam
10:35
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
