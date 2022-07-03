İstanbul Perakendeciler Derneği başkanlığına yeniden Faruk Güzeldere seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Perakendeciler Derneği başkanlığına yeniden Faruk Güzeldere seçildi

03.07.2022 12:12
İstanbul Perakendeciler Derneği başkanlığına yeniden Faruk Güzeldere seçildi

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanlığına Faruk Güzeldere yeniden seçildi.

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanlığına Faruk Güzeldere yeniden seçildi.

İstanbul PERDER'den yapılan açıklamaya göre, derneğin 8. Genel Kurul toplantısı, üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Seçimli olarak düzenlenen genel kurulda İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine mevcut başkan Faruk Güzeldere yeniden seçildi.

Açıklamada, genel kurulda yaptığı konuşmasına yer verilen Faruk Güzeldere, 2006 yılında 37 ismin öncülüğünde hayata geçen İstanbul PERDER'in güçlü markalar haline gelen perakendecileri barındırdığını, halihazırda yaklaşık 2 bin mağaza ve 32 bini aşkın çalışana ulaştıklarını belirtti.

Güzeldere, sektörde adil rekabetin korunması amacıyla çıkacak yasal düzenlemelerde hükümet ile sektör arasında köprü görevi üstlenerek yaşanan sıkıntıları ilk ağızdan ilettiklerini aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başarılı bir sınav verdiklerini hatırlatan Güzeldere, organize perakende sektörünün ülke ekonomisinde dinamo etkisi oluşturup enflasyonla mücadelede kilit rol oynadığının altını çizdi.

Faruk Güzeldere, geride bıraktıkları zorlu süreçte Yerli Market Haftası ve İstanbul Festivali gibi çok sayıda projelerle sektöre değer ve katkı sağladıklarını, yeni dönemde kronik sorunların giderilmesi için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
İstanbul'da 'Vatan Koşusu' ile 15 Temmuz şehitleri anıldı İstanbul'da 'Vatan Koşusu' ile 15 Temmuz şehitleri anıldı Tekirdağ'daki lavanta tarlaları ziyaretçilerini ağırlıyor Tekirdağ'daki lavanta tarlaları ziyaretçilerini ağırlıyor
Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Perakendeciler Derneği başkanlığına yeniden Faruk Güzeldere seçildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 12:18:20. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Perakendeciler Derneği başkanlığına yeniden Faruk Güzeldere seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement