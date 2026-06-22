İstanbul Piyasa Sohbetleri Çelik Sektörünü Buluşturdu - Son Dakika
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İstanbul Piyasa Sohbetleri Çelik Sektörünü Buluşturdu

22.06.2026 15:28
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Erdemir ve SteelOrbis işbirliğiyle 750'den fazla profesyonelin katıldığı etkinlikte sektör değerlendirildi.

Erdemir ve SteelOrbis işbirliğiyle bu yıl 3. kez düzenlenen İstanbul Piyasa Sohbetleri, çelik sektörünün önde gelen temsilcilerini buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlik, çelik ve bağlantılı sektörlerden 750'nin üzerinde profesyonelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, savaş sonrası çelik sektörü ve piyasalar, küresel ekonomi, yeni dengeler ve riskler, ticaret politikaları ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Gerçekleştirilen oturumlarda sektör uzmanları, küresel çelik piyasalarındaki gelişmeleri, fiyat hareketlerini ve bölgesel arz-talep dinamiklerini değerlendirdi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen OYAK Maden Metalürji Pazarlama ve Satış (Dağıtım Kanalları ve Uzun Ürünler) Direktörü Tolga Koçer, Erdemir'in faaliyetlerini aktarırken, dünya ve Türkiye ekonomisi ile çelik sektörünün zorlu bir dönemden geçtiğine dikkati çekti.

Koçer, küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmeler, ticaret akışlarındaki değişimler ve talep dalgalanmalarının sektörü doğrudan etkilediğini belirtti.???????

Çelik sektörünün stratejik sektörler arasında kabul edildiğinin altını çizen Koçer, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmaların yerli üretimin önemini artırdığını ve çeliğin yalnızca sanayi üretimi için değil, savunma sanayisi ve stratejik sektörler için de kritik bir rol oynadığını kaydetti.

OYAK Maden Metalürji Pazarlama ve Satış (Boru Profil ve Haddeleme) Direktörü Erkut Yılmaz da enerji piyasalarındaki gelişmelerin ve fiyat hareketlerinin yakından takip edildiğini belirterek, enerji maliyetlerinin çelik sektörünün rekabet gücü açısından önem taşıdığını ifade etti.

Yılmaz, demir cevherinden nihai ürüne uzanan entegre üretim modeli sayesinde sahip oldukları esneklikleri, Türk sanayisinin lehine kullandıklarına dikkati çekerek, Avrupa başta olmak üzere küresel ölçekte hayata geçen enerji ve karbon düzenlemelerinin sektörü dönüştürdüğünü ve bu dönüşüme uyum sağlamak amacıyla yatırımların sürdüğünü aktardı.

OYAK Maden Metalürji Pazarlama Müdürü Sevi Koçak da 2026'nın temkinli bir toparlanma sürecine işaret ettiğini belirtti.

Koçak, küresel ölçekte jeopolitik riskler ve belirsizliklerin devam ettiğini vurgulayarak, artan rekabet baskısının sektörün en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu kaydetti.

İthalat baskısının yoğun olarak hissedildiği bir ortamda verimliliğin kritik önem taşıdığını belirten Koçak, kapasite planlamalarında mevcut üretim gücünün etkin kullanımının ve katma değeri yüksek alanlara odaklanılmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Piyasa Sohbetleri Çelik Sektörünü Buluşturdu - Son Dakika

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