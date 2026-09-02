İstanbul serbest piyasada dolar 48,2980 TL'den, avro 55,9670 TL'den güne yükselişle başladı - Son Dakika
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İstanbul serbest piyasada dolar 48,2980 TL'den, avro 55,9670 TL'den güne yükselişle başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 48,2980 liradan, avro ise 55,9670 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta dolar 48,2750, avro 56,0440 lira seviyesindeydi. Yeni günde dolar yükselirken, avro geriledi.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,2980 liradan, avro 55,9670 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 48,2960 liradan alınan dolar, 48,2980 liradan satılıyor. 55,9650 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,9670 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 48,2750 lira, avronun satış fiyatı ise 56,0440 lira olmuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul serbest piyasada dolar 48,2980 TL'den, avro 55,9670 TL'den güne yükselişle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul serbest piyasada dolar 48,2980 TL'den, avro 55,9670 TL'den güne yükselişle başladı - Son Dakika
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