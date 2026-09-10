İstanbul serbest piyasada dolar 48,4920, avro 56,5760 liradan güne başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 48,4920 liradan, avro 56,5760 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 48,4780 lira, avronun satış fiyatı ise 56,5150 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 48,4920 liradan, avro 56,5760 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 48,4900 liradan alınan dolar, 48,4920 liradan satılıyor. 56,5740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,5760 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 48,4780 lira, avronun satış fiyatı ise 56,5150 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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