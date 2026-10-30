İstanbul serbest piyasada dolar 49,9470, avro 55,8990 liradan satılıyor

İstanbul serbest piyasada dolar 49,9470, avro 55,8990 liradan satılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada dolar güne 49,9470 liradan, avro 55,8990 liradan başladı. Doların alım fiyatı 49,9450, avronun alım fiyatı 55,8970 lira olurken salı günkü satışlar 49,7870 ve 55,5750 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 49,9470 liradan, avro 55,8990 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 49,9450 liradan alınan dolar, 49,9470 liradan satılıyor. 55,8970 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,8990 lira oldu.
Salı günü doların satış fiyatı 49,7870 lira, avronun satış fiyatı ise 55,5750 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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