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İstanbul serbest piyasada dolar 29,7890 liradan, avro 32,6300 liradan güne başladı - Son Dakika
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İstanbul serbest piyasada dolar 29,7890 liradan, avro 32,6300 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 29,7890 liradan, avro 32,6300 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 29,7870 lira, satış fiyatı ise 29,7890 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 32,6280 lira, satış fiyatı ise 32,6300 lira olarak belirlendi. Önceki gün doların satış fiyatı 29,7290 lira, avronun satış fiyatı ise 32,6010 lira idi.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,7890 liradan, avro 32,6300 liradan güne başladı
03.01.2024 - 09:03,
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İstanbul serbest piyasada dolar 29,7890 liradan, avro 32,6300 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 29,7870 liradan alınan dolar, 29,7890 liradan satılıyor. 32,6280 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,6300 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 29,7290 lira, avronun satış fiyatı ise 32,6010 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul serbest piyasada dolar 29,7890 liradan, avro 32,6300 liradan güne başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul serbest piyasada dolar 29,7890 liradan, avro 32,6300 liradan güne başladı - Son Dakika
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