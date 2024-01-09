İstanbul serbest piyasada dolar ve euro güne yükselişle başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 29,9370 liradan, avro 32,7790 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 29,9350 liradan alınan dolar, 29,9370 liradan satılıyor. 32,7770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,7790 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 29,8950 lira, avronun satış fiyatı ise 32,8030 lira olmuştu.
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