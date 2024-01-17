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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi•
İstanbul serbest piyasada dolar 30,1210 liradan, avro 32,7240 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 30,1190 liradan alınan dolar, 30,1210 liradan satılıyor. 32,7220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,7240 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,1060 lira, avronun satış fiyatı ise 32,7460 lira olmuştu.
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