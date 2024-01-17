 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul serbest piyasada dolar 30,1210 liradan, avro 32,7240 liradan güne başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul serbest piyasada dolar 30,1210 liradan, avro 32,7240 liradan güne başladı

Serbest piyasada doların alış fiyatı 30,1190 lira, satış fiyatı ise 30,1210 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 32,7220 lira, satış fiyatı ise 32,7240 lira olarak açıklandı. Önceki gün doların satış fiyatı 30,1060 lira, avronun satış fiyatı ise 32,7460 lira idi.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,1210 liradan, avro 32,7240 liradan güne başladı
17.01.2024 - 09:03,
Abone Ol

İstanbul serbest piyasada dolar 30,1210 liradan, avro 32,7240 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 30,1190 liradan alınan dolar, 30,1210 liradan satılıyor. 32,7220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,7240 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,1060 lira, avronun satış fiyatı ise 32,7460 lira olmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul serbest piyasada dolar 30,1210 liradan, avro 32,7240 liradan güne başladı - Son Dakika


09:51
Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı
09:24
Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi
09:22
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar
09:01
Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı
08:36
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi
08:33
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler
08:28
10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı
08:17
Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok

Son Dakika
09:51 Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı
09:24 Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi
09:22 SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar
09:01 Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı
08:33 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler
08:36 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi
08:28 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı
08:17 Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok
07:39 Yolcu, kabin görevlisinin kolunu ısırdı! Uçak havalimanına geri döndü
03:50 Yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, cenazeyi şemsiye ile korudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 10:25:36. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul serbest piyasada dolar 30,1210 liradan, avro 32,7240 liradan güne başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement