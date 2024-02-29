İstanbul serbest piyasada dolar 31,2240 liradan, avro 33,8400 liradan güne başladı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul serbest piyasada dolar 31,2240 liradan, avro 33,8400 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 31,2240 liradan, avro 33,8400 liradan güne başladı

Serbest piyasada doların alış fiyatı 31,2220 lira, satış fiyatı ise 31,2240 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 33,8380 lira, satış fiyatı ise 33,8400 lira olarak açıklandı. Önceki gün doların satış fiyatı 31,1890 lira, avronun satış fiyatı ise 33,7690 lira idi.

29.02.2024 09:03
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İstanbul serbest piyasada dolar 31,2240 liradan, avro 33,8400 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 31,2220 liradan alınan dolar, 31,2240 liradan satılıyor. 33,8380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,8400 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 31,1890 lira, avronun satış fiyatı ise 33,7690 lira olmuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul serbest piyasada dolar 31,2240 liradan, avro 33,8400 liradan güne başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul serbest piyasada dolar 31,2240 liradan, avro 33,8400 liradan güne başladı - Son Dakika
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