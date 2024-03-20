İstanbul serbest piyasada dolar 32,3860 liradan, avro 35,2460 liradan güne başladı.

Fed'in Para Politikası Kararları ve Powell'ın Açıklamaları Bekleniyor

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasaların odak noktası haline gelirken, risk iştahı sınırlı da olsa pozitif seyrediyor. Fed'in politika faizini sabit bırakması beklenirken, politika metni ve Powell'ın açıklamaları piyasaların yönü üzerinde etkili olacak. Açıklanacak makroekonomik veriler ve Powell'ın satır araları, faiz indirimine ilişkin tahminler açısından önem taşıyor. ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren veriler ve jeopolitik riskler, piyasalara destek sağlıyor. Avrupa'da ise yatırımcılar temkinli pozitif bir tutum sergiliyor ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek. Asya'da Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırmasının ihracatçı şirketler açısından destekleyici olduğu görülüyor. Yurt içinde ise BIST 100 endeksi alıcılı bir seyir izledi ve dolar/TL 32,3820 seviyesinden işlem görüyor. Bugün tüketici güven endeksi, tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi gibi veriler takip edilecek.