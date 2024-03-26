İstanbul serbest piyasada dolar 32,1780 liradan, avro 34,9440 liradan güne başladı.

Çankırı, Kastamonu ve Sinop İlleri İşsizliğin En Düşük Olduğu Bölge

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Çankırı'nın da içerisinde yer aldığı TR82 (Çankırı, Kastamonu, Sinop) bölgesi, işsizliğin en düşük olduğu bölge oldu. Bölgede, işsizlik oranı 2022 yılına göre 1,3 puan azalarak yüzde 4,9 seviyesine geriledi. Erkeklerdeki işsizlik oranı %3,5, kadınlarda ise %7,3 olarak kaydedildi.