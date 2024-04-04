İstanbul serbest piyasada dolar 31,9560 liradan, avro 34,6490 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 31,9540 liradan alınan dolar, 31,9560 liradan satılıyor. 34,6470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,6490 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 31,9430 lira, avronun satış fiyatı ise 34,5420 lira olmuştu.
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Denizli Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü bünyesindeki sanayiciler tarafından Ramazan ayı boyunca iftar yemeği veriliyor. Dünkü bölümde, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekillerinden Derya Baltalı tarafından 3 bin kişiye iftar yemeği verildi.
Japonya yönetimi, 2027 yılına kadar 2 nanometrelik çip üretebilmek adına resmi olarak startı verdi. Ülke, Güney Kore ve Tayvan'ı yakalamak için milyarlarca dolarlık yatırım yapacak. Sony, Toyota, Softbank, Denso, Kioxia, MUFG Bank, NEC ve NTT gibi dev Japon şirketlerinin iş birliğiyle kurulan Rapidus firmasına 3.89 milyar dolarlık bir yatırım daha yapılacak. Ayrıca bu yatırım, çoklu yongalı çip teknolojisinin geliştirilmesini de amaçlıyor. Proje tamamlandığında Rapidus'un toplamda 33 milyar dolar hibe alması bekleniyor. Şirket CEO'su, 2025 yılında test üretimine geçip 2027 yılında seri üretime başlamayı planladıklarını ifade etti.
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın "bekle-gör" yaklaşımı mesajlarıyla karışık bir seyir izlenirken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde mantar üretiminin geliştirilip yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, çiftçilerle bir araya gelerek üreticilere tarımsal desteklemeler ve pazarlama konularında bilgi verdi.
Konya'nın Hüyük ilçesinde çilek üretiminin ardından organik böğürtlen bahçeleri de artış gösteriyor. Çiftçilere 42 bin ücretsiz böğürtlen fidanı dağıtıldı ve ayrıca sıvı organik gübre de dağıtıldı. İlçe Tarım Müdürü, üreticilere bol ve bereketli kazançlar diledi.
KARDEMİR Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temelinin atılmasının 87. yılı ve Karabük'ün il oluşunun 29 yılı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 'KARDEMİR'i Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşımayı hedefliyoruz' dedi.
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