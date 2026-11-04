İstanbul serbest piyasasında dolar 50,0210, avro 56,2550 liradan satılıyor

İstanbul serbest piyasasında dolar 50,0210, avro 56,2550 liradan satılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dolar İstanbul serbest piyasasında 50,0190 liradan alınırken 50,0210 liradan satılıyor, avro ise 56,2530 liradan alınıp 56,2550 liradan satılıyor. Dünkü satış fiyatları dolar için 49,9970 lira, avro için 55,9690 lira seviyesindeydi.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,0210 liradan, avro 56,2550 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,0190 liradan alınan dolar, 50,0210 liradan satılıyor. 56,2530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,2550 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 49,9970 lira, avronun satış fiyatı ise 55,9690 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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