İstanbul'un enflasyonu belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'un enflasyonu belli oldu

01.06.2022 12:16
İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul'da perakende fiyatlar Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 artış kaydetti.

İstanbul'da perakende fiyatlar Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 artış kaydetti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Mayıs ayına ilişkin fiyat endekslerini yayımladı. Buna göre, 2022 Mayıs ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 5,84, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 5,76 oranında arttı.

2021 Mayıs ayına göre 2022 Mayıs ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 87,35, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 79,12 olarak gerçekleşti.

Mayıs 2022'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 12,15, konut harcamalarında yüzde 7,22, giyim harcamalarında yüzde 6,92, ev eşyası harcamalarında yüzde 6,84, gıda harcamalarında yüzde 4,97, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 3,79, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,15 artış görülürken, diğer harcamalar grubunda değişim izlenmedi.

Mayıs 2022'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 18,03, gıda maddeleri grubunda yüzde 7,42, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 6,73, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,34, madenler grubunda yüzde 0,89, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,24, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,19 artış görüldü. - İSTANBUL

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Almanya'da Mayıs enflasyonu yüzde 7,9'a çıktı Almanya'da Mayıs enflasyonu yüzde 7,9'a çıktı Büyükşen çifti cinayetinde 3 sanık için istenen cezalar belli oldu Büyükşen çifti cinayetinde 3 sanık için istenen cezalar belli oldu
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'un enflasyonu belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:01 3600 ek göstergede önemli gelişme! Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer kamu personeli de dahil olacak
11:59 Dolar/TL yeni güne yükselişle başladı! 16,43 seviyelerinde işlem görüyor
11:49 Canlı yayında skandal görüntüler! Adam, tartıştığı kadına tokat attı, şiddete sessiz kalan Seda Sayan'a tepki yağdı
11:44 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında ise 1800 lira olacak
11:41 Jorge Jesus ile Domenec Torrent'in ortak geçmişi dikkat çekiyor! Brezilya'da Jesus sonrası koltuğu devralan Torrent'in kabus dolu günleri...
11:22 Kira artışlarına yeni düzenleme! Bakan Bozdağ açıkladı: Oran üzerinden bir artış konusunda görüş birliği var
11:21 Hapis kararı bozulan Kadir Şeker'in avukatından merak edilen soruya yanıt: En kısa sürede tahliye olacak
11:18 Galata'da kendini yakan genç olayında kan donduran ayrıntı! Yardım etmek yerine selfie çektiler!
11:09 Taraftarların heyecanla takip ettiği süreç mutlu sonla tamamlandı: Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı
11:06 Avrupa şampiyonu İtalya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin bu akşam İngiltere'de karşı karşıya gelecek! Büyük Final tarihte 3.kez oynanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 12:20:52. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'un enflasyonu belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement