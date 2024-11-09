Haftanın en çok kazandıranı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Haftanın en çok kazandıranı belli oldu

Geniş Video İzle

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,37 kazandırdı. Gram altının fiyatının yüzde 1,85 arttığı haftada ABD Doları yerinde sayarken, Euro yüzde 1 azaldı.

09.11.2024 10:21  Güncelleme: 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 8.566,62 ve en yüksek 9.195,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,37 değer kazanarak 9.184,82 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,85 azalışla 2 bin 975 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,03 düşüşle 20 bin 182 liraya indi.

Geçen hafta sonu 5 bin 170 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,62 azalarak 4 bin 983 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,10 değer kazanarak 34,3690 liraya çıkarken, avro ise yüzde 1 azalışla 36,9560 liraya düştü.

HANGİ FONLAR KAZANDIRDI?

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,41 ve emeklilik fonları yüzde 0,69 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,30 ile "karma ve değişken" fonlar oldu.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haftanın en çok kazandıranı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
07:17 Metiner’in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu Metiner'in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu
22:16 Ünlü firma Türkiye’deki modellerini geri çağırdı Ünlü firma Türkiye'deki modellerini geri çağırdı
21:53 Şanlıurfa’da hastasını taciz eden doktor tutuklandı Şanlıurfa'da hastasını taciz eden doktor tutuklandı
14:29 Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
14:12 Mansur Yavaş’tan Ankara’da ödendiği iddia edilen konser ücretleri ile ilgili açıklama Mansur Yavaş'tan Ankara'da ödendiği iddia edilen konser ücretleri ile ilgili açıklama
14:09 Diyanet, Narin’in köyündeki imamı açığa aldı Diyanet, Narin'in köyündeki imamı açığa aldı
14:07 Seda Sayan, annesi için sevenlerinden dua istedi Seda Sayan, annesi için sevenlerinden dua istedi
14:05 Elektrikte büyük zam tartışması yeniden gündemde Elektrikte büyük zam tartışması yeniden gündemde
13:59 Ece Erken eski kocası Serkan Uçar’ı icraya veriyor Ece Erken eski kocası Serkan Uçar'ı icraya veriyor
13:55 İspanya’da aniden meydana gelen yeni sel felaketi büyük hasara yol açtı İspanya'da aniden meydana gelen yeni sel felaketi büyük hasara yol açtı
13:54 Sakatlık haberiyle taraftarı yıkan Icardi’den jet hızında açıklama Sakatlık haberiyle taraftarı yıkan Icardi'den jet hızında açıklama
13:37 Narin Güran davasında Salim Güran’ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı Narin Güran davasında Salim Güran'ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 11:12:41. #1.11#
SON DAKİKA: Haftanın en çok kazandıranı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.