İşte en düşük emekli maaşları için masadaki formül
Emekli maaşları için yeni bir formül geliştirildi. Bu formülle birlikte en düşük emekli maaşlarına yönelik düzenlemeler yapılması planlanıyor. Detaylar henüz netleşmiş olmasa da, bu gelişme emeklilerin maaşlarında önemli bir değişiklik anlamına gelebilir.
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7.04.2025 11:42:55. #7.13#
SON DAKİKA: İşte en düşük emekli maaşları için masadaki formül - Son Dakika
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