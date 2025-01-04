İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler

Geniş Video İzle

Yeni memur maaş zammı sonrası ödemelerde önemli değişiklikler yaşandı. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak %11,54 oranındaki zamla birlikte, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavan tutarı ve engelli aylıkları gibi pek çok ödemede artış yaşanacak.

04.01.2025 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılının ilk altı ayında uygulanacak memur ve emekli maaş zam oranı yüzde 11,54 olarak belirlendi. Bu artış, yalnızca memur ve emekli maaşlarını değil, sosyal destek ödemelerinden kıdem tazminatı tavan tutarına kadar pek çok kalemi etkileyecek.

SOSYAL YARDIMLARDA ARTIŞ

Yapılan düzenlemeyle, sosyal yardım ödemelerinde şu değişiklikler yaşanacak:

65 yaş aylığı: 4.181 TL'den 4.464 TL'ye çıktı.

Evde bakım maaşı: 9.077 TL'den 10.125 TL'ye yükseldi.

ENGELLİ AYLIKLARI:

%40-69 engellilik oranı olanların aylığı 3.338 TL'den 3.723 TL'ye çıktı.

%70 ve üzeri engellilik oranına sahip olanların aylığı ise 5.007 TL'den 5.584 TL'ye yükseldi.

Engelli yakını aylığı: 3.338 TL'den 3.723 TL'ye yükseldi.

KIDEM TAZMİNATINDA ARTIŞ

Memur maaş katsayısındaki artış, kıdem tazminatı tavan tutarını da etkiledi. Daha önce 41.828 TL olan kıdem tazminatı tavanı, 46.655 TL'ye yükseldi.

İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler

Ekonomi, Finans, Memur, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
07:45 Ferdi Tayfur’a veda günü Cenaze programı da değişti Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
07:25 Meteoroloji’den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
11:31 Trump International Hotel önünde intihar eden askerin kız arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı Trump International Hotel önünde intihar eden askerin kız arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı
11:23 Memur-Sen’den yeni maaşlara ilk tepki Memur-Sen'den yeni maaşlara ilk tepki
11:15 İmralı heyetinin Bahçeli ziyareti sonrası dikkat çeken kayyum başvurusu İmralı heyetinin Bahçeli ziyareti sonrası dikkat çeken kayyum başvurusu
11:15 2025 yılı için dul ve yetim aylıkları belli oldu 2025 yılı için dul ve yetim aylıkları belli oldu
11:06 Enflasyon rakamları açıklandı Fiyatı en çok artan yumurta oldu Enflasyon rakamları açıklandı! Fiyatı en çok artan yumurta oldu
10:57 Evsiz kalan eski model, çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi Evsiz kalan eski model, çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi
10:57 Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: 9 ayda 8 proje hayata geçirdik Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: 9 ayda 8 proje hayata geçirdik
10:53 Tuvalet ücretlerine yapılan yeni yıl zammı Sakarya’yı karıştırdı Tuvalet ücretlerine yapılan yeni yıl zammı Sakarya'yı karıştırdı
10:50 DEM Parti İmralı Heyeti’nin Yeni Haftadaki Görüşme Programı Belli Oldu DEM Parti İmralı Heyeti'nin Yeni Haftadaki Görüşme Programı Belli Oldu
10:40 2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti 2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 09:41:13. #1.11#
SON DAKİKA: İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.