İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler

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Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyen enflasyon rakamı belli oldu

2025 yılının ilk altı ayında uygulanacak memur ve emekli maaş zam oranı yüzde 11,54 olarak belirlendi. Bu artış, yalnızca memur ve emekli maaşlarını değil, sosyal destek ödemelerinden kıdem tazminatı tavan tutarına kadar pek çok kalemi etkileyecek.

SOSYAL YARDIMLARDA ARTIŞ

Yapılan düzenlemeyle, sosyal yardım ödemelerinde şu değişiklikler yaşanacak:

65 yaş aylığı: 4.181 TL'den 4.464 TL'ye çıktı.

Evde bakım maaşı: 9.077 TL'den 10.125 TL'ye yükseldi.

ENGELLİ AYLIKLARI:

%40-69 engellilik oranı olanların aylığı 3.338 TL'den 3.723 TL'ye çıktı.

%70 ve üzeri engellilik oranına sahip olanların aylığı ise 5.007 TL'den 5.584 TL'ye yükseldi.

Engelli yakını aylığı: 3.338 TL'den 3.723 TL'ye yükseldi.

KIDEM TAZMİNATINDA ARTIŞ

Memur maaş katsayısındaki artış, kıdem tazminatı tavan tutarını da etkiledi. Daha önce 41.828 TL olan kıdem tazminatı tavanı, 46.655 TL'ye yükseldi.