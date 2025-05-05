Öğretmen, polis, profesör! İşte zamlı memur maaşları - Son Dakika
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Ekonomi

Öğretmen, polis, profesör! İşte zamlı memur maaşları

Öğretmen, polis, profesör! İşte zamlı memur maaşları

TÜİK'in açıkladığı son enflasyon rakamları memur, emekli ve memur emeklisi tarafından da yakından takip ediliyordu. İlk dört aylık enflasyon farkının belli olduğu Nisan ayı enflasyonu doğrultusunda Temmuz ayında muhtemel zamlı maaşlar da netleşmeye başladı. İşte unvan ve dereceye göre Temmuzda muhtemel zamlı memur maaşları.

05.05.2025 15:07
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Memur ve memur emeklisi için ilk dört aylık enflasyon farkı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamıyla netleşti. TÜİK rakamlarına göre, enflasyon aylık bazda yüzde 3 arttı, yıllık bazda da 37,86 olarak gerçekleşti.

İLK DÖRT AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşmeye göre 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 zam alacak. Ancak enflasyonun bu oranı aşması durumunda fark da maaşlara yansıtılacak. İlk dört ayda bu fark oluştu. Nisan ayı enflasyonunun yüzde 3 olarak açıklanmasıyla Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan dört aylık dönemdeki enflasyon verileri sonucunda, memurlar %12,29 oranında zam alacaklar. Bu zam oranı, memurların mevcut maaşlarına doğrudan uygulanacak. Şu ana kadar memur zammı yüzde 12.29 olurken, enflasyon farkı yüzde 6.94 olarak kayıtlara geçti.

İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

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Son Dakika Ekonomi Öğretmen, polis, profesör! İşte zamlı memur maaşları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Meta Bouwen:
    memur larin en az yarısı emekli edilmeli Turkiyede en büyük beka problemi memurlar 3 sene maaşları dondurulmali istemeyen istifa etmeli 34 28 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    memur larin en az yarısı emekli edilmeli Turkiyede en büyük beka problemi memurlar 21 21 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Memurlara calisiyoruz milletce sanirim bu nedir arkadas asgari ucretliyle arada bu kadar fark olurmu yaptiklari is desen daha hafif saat desen daha az ozluk haklari desen kat ve kat fazla bu nasil adalet 16 8 Yanıtla
  • Alparslan Ertugrul:
    Memurlardan korkuyorlar bir darbe falan olmasın diye bol kepçeden veriyorlar olan millete oluyor kurunun yanında yaş yanıyor 3 3 Yanıtla
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