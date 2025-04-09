İşte Trump\'ın ek vergi kararının gerekçesi

ABD Başkanı Donald Trump, dünya ekonomilerinde deprem etkisine neden olan kararının gerekçesi tüm dünyanın gündeminde. Trump'ın bu hamlesi, ekonomi dünyasında büyük yankı uyandırdı birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı, dünyayı adeta kasıp kavuran kararın arka planında yatan gerekçeleri Prof. Dr. Kamer Kasım'a sordu. ABD'nin iç piyasasında istihdamı artırmaya çalıştığını vurgulayan Prof. Dr. Kasım, gerekçeleri sıraladı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamer Kasım, Trump'ın yeni vergi kararlarının siyasi değil, daha çok ekonomik temellere dayandığını belirtti. Ayrıca, ABD'nin otomotive getirdiği %25 verginin Kanada ve Meksika'yı da kapsadığını vurguladı.

Prof. Dr. Kasım şöyle konuştu: Trump'ın mantığı şuna dayanıyor; "ABD yatırım çekemiyor, başka ülkelere giden ABD sermayesi ABD'de istihdamı olumsuz etkiliyor, biz bunun önüne geçmemiz gerekir" diyor. ABD dünyadaki en büyük ithalatçı ülke. Bu ithalat ABD'ye borç olarak, ticaret açığı olarak yansıyor. Bunu azaltmak için hareket ediyor. Sizin ithal otomotivlere %25 vergi koymanız demek. Trump bunun ABD'de üretilen otomobillere talebi artıracağını ve içeride istihdamın artacağını düşünüyor. Ancak önemli bir nokta ABD'de üretilen araçlarda da ithal parçalar kullanılıyor. Onlardan dolayı fiyat artışı olacak ama Trump'ın yapmak istediği her parçasını ABD'de üreten otomobil sanayisi oluşturmak. Bu tabii ki biraz zaman alacak. Bu da fiyat artışı olarak Amerikan tüketicisine yansıyacak. Bu da beraberinde ABD'de fiyat artışı ve enflasyonu getirecek. Bu kısa vadede ABD'de tüketicileri memnun edecek bir durum değil. Otomobillere bir anda yüzde 25 vergi gelirse tüketiciler bundan memnun olmaz.

MÜTTEFİKLERİNDEN ABD'YE MİSİLLEME ADIMLARI

Müttefiklerine neden bu kararı uyguladı. Örneğin Tayvan'a da uyguladı. Tayvan'daki çip üreticilerine diyor ki "Sen vergiden kurtulmak istiyorsan gel ABD'de üret" ABD, burada pazar gücünü de kullanıyor. Trump bunu yapıyor ancak müttefikleri bundan memnun olmadı çünkü ABD'nin müttefikleriyle olan ticaretini etkileyecek bir durum bu. Fransa karşılık olarak ABD'de yatırım yapmamayı tartışıyor. Çin'de üretilen ürünlerin en büyük müşterisi ABD.

Programın tamamını bu bağlantıdan izleyin