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İSTİB Başkanı Kopuz: "Tarım 4.0 geleceğin değil, bugünün kaçınılmaz teknolojisidir" - Son Dakika

İSTİB Başkanı Kopuz: "Tarım 4.0 geleceğin değil, bugünün kaçınılmaz teknolojisidir"

13.01.2022 13:39
İSTİB Başkanı Kopuz: "Tarım 4.0 geleceğin değil, bugünün kaçınılmaz teknolojisidir"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Tarım 4.0 olarak isimlendirilen süreç için 'geleceğin tarımı' demenin artık yanlış olacağını belirterek, "Çünkü bu konuda gelecek geldi.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Tarım 4.0 olarak isimlendirilen süreç için 'geleceğin tarımı' demenin artık yanlış olacağını belirterek, "Çünkü bu konuda gelecek geldi. Tarım 4.0 geleceğin değil, bugünün kaçınılmaz teknolojisidir." ifadelerini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada ocak ayı meclis konuşmasına yer verilen Kopuz, son dönemde gerçekleşen ihracat artışına ve ihracatın gıda boyutuna dikkati çekerek, rakamların umut verici olduğunu ancak atalete kapılmamak gerektiğini kaydetti.

Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm dünyanın yaklaşan bir gıda sorunu ile karşı karşıya olduğunu unutmamalıyız. Sık sık tekrar ediyorum: Yarının dünyasının en büyük sorunu gıda olacak. İklim değişikliğinden, toprak kalitesinin düşmesine, kuraklıktan nüfus artışına kadar her sorun gıdayı olumsuz etkileyen bir süreç başlatıyor. Muhtemel bir gıda krizinden en az etkilenmek için yapılması gerekenler bellidir. Öncelikle tarım teknolojilerinde yeni gelişmelere hemen ayak uydurmak, hatta bu gelişmeleri bizzat gerçekleştirmek zorundayız. Tarım 4.0 olarak isimlendirilen süreç için artık "geleceğin tarımı" demek yanlış olacaktır. Çünkü bu konuda gelecek geldi. Bugün yüksek teknolojili, dolayısıyla da yüksek verimli tarımsal üretimi gerçekleştirmeye başlayanlar geleceğe hazır demektir."

Türkiye'nin bu konudaki çalışmaların yoğun olarak gerçekleştirildiği bir ülke olmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Kopuz, "Yerli ve milli elektrikli traktörümüz, zirai insansız hava araçlarımız ve tarımın çeşitli dallarında çözüm üretmek için kurulmuş startup'larımız var. Gıda ve tarım konusunda teknokentlerimizde birçok şirket verimli çalışmalar yürütüyor. Öte yandan bir şansımız da tarımın önemini kavramış ve bu doğrultuda icraatlar yapan bir hükümetimizin olması." ifadelerini kullandı.

"Girdi fiyatlarındaki artışın doğurduğu sorunların çözülmesinin büyük önem arz ediyor"

Ali Kopuz, 2022 yılı hasılasının düşmemesi için önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, "Hükümetin hızlı, kararlı ve etkin tavrının en iyi ortaya çıktığı dönem, pandeminin tüm dünyayı olumsuz etkilediği yıllar oldu. Önemli tarımsal ürün üreticisi ülkelerin birçoğunda düşmesine rağmen, ülkemizin tarımsal hasılası, geçen yıl hariç, her yıl arttı. Tarımsal ürün ihracatımızdaki olağanüstü artışın nedenlerinin başında da bu durum geliyor. Özellikle Avrupa'ya tarımsal ürün ihracatı gerçekleştiren ülkelerdeki 2020 yılı hasılasındaki azalma, bizim yeni pazarlara açılmamıza yardımcı oldu. İnşallah geçen yıl azalan tarımsal hasılamızı bu yıl artırarak, bu trendi sürdüreceğiz. İnanıyorum ki tarımsal hasılamızın yeni rekorlar kırması için gereken tedbirler alınacaktır." açıklamasını yaptı.

Özellikle son aylarda yaşanan kur istikrarsızlığı dolayısıyla ortaya çıkan tarımsal girdi fiyatlarındaki artışın doğurduğu ve doğuracağı sorunların çözülmesinin büyük önem arz ettiğini ifade eden Kopuz, tarımsal desteklerin gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlenmesinin faydalı olacağını dile getirdi. Kopuz, böylece 2022 yılı tarımsal hasılasını geçen yıla göre artırmanın mümkün olacağını kaydetti.

Gıda sorunu yaşanmaması için tarımsal hasılanın artırılması kadar, mevcut stokların doğru yönetilmesi ve gıda fiyatlarında yaşanan artışların dengelenmesinin de önemli olduğunu aktaran İSTİB Başkanı Kopuz, şöyle devam etti:

"Bu konuda geçtiğimiz ay yaptığımız açıklamalarda, bazı seçilmiş ürünlerde ithalatta gümrük vergilerinin sıfırlanması, ihracatta da kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini belirtmiştik. Sonuçta hububat ve ayçiçek yağı ithalatındaki sıfır gümrük vergisi uygulamasında uzatmaya gidildi. Sıfır gümrük vergisi uygulaması, hububat için 2022 yılı sonuna kadar, ayçiçek yağı için de 1 Temmuz 2022'ye kadar uzatıldı. İhracat konusunda da, dövizdeki dalgalanmalar dolayısıyla yaşanabilecek sorunları engellemek için tedbirler alınması gerektiğini tekrarlamak istiyorum."

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İstanbul, Türkiye, Tarım, Kopuz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSTİB Başkanı Kopuz: 'Tarım 4.0 geleceğin değil, bugünün kaçınılmaz teknolojisidir' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İSTİB Başkanı Kopuz: "Tarım 4.0 geleceğin değil, bugünün kaçınılmaz teknolojisidir" - Son Dakika
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