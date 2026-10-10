İSTİB'de 68. dönem için 27 meslek komitelerinin ve Borsa Meclisinin üyeleri seçildi - Son Dakika
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İSTİB'de 68. dönem için 27 meslek komitelerinin ve Borsa Meclisinin üyeleri seçildi

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İSTİB üyeleri, 68. dönemde 27 meslek komitesi ve Borsa Meclisinde 4 yıl görev yapacak üyeleri Eminönü'deki merkez binada seçti. Başkan Ali Kopuz ise seçimlerin demokratik ortamda geçtiğini ifade ederek gıdada bağımsızlığın ülkenin geleceği için stratejik önem taşıdığını belirtti.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) üyeleri, 27 meslek komitesi ile Borsa Meclisinde gelecek 4 yıl görev yapacak 68. dönem meslek komitesi ve meclis üyelerini belirledi.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Borsasının meslek komiteleri ile meclis seçimleri bugün Borsanın Eminönü'ndeki merkez binasında yapıldı.

Üyeler, 27 meslek komitesi ile Borsa Meclisinde gelecek 4 yıl görev yapacak komite ve meclis üyelerini belirledi.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, seçimlerin ardından yaptığı konuşmada, seçimleri demokratik bir ortamda ve Borsanın asırlık tarihine yakışır bir olgunlukla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Oda ve borsaların kurumsallaşmış seçim süreçleriyle iş dünyasının en demokratik kurumları olduğunu belirten Kopuz, şu değerlendirmede bulundu:

"Kimse doğrudan başkanlığa aday olamaz. Önce kendi sektöründeki meslektaşlarının güvenini kazanarak meslek komitesine ve meclise seçilmek gerekir. Meclis üyesi olduktan sonra ise başkanlık için er meydanına çıkılır. Yani bu görevler doğrudan talep edilemez, önce sektörün, ardından meclisin güveni kazanılarak üstlenilir. Bizler ve bugün seçilen arkadaşlarımız gıda sektörünün 27 farklı faaliyet alanındaki üyelerimizin güvenini kazanarak, onların teveccühüyle bu görevlere geldik. Dolayısıyla meclis ve komitelerimizin yeni dönemde de temsil ettikleri üyelerin sesi olacaklarına, üretici, tüketici ve kamu yararını gözeten bir anlayışla sektörümüzün sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerine inancımız tamdır."

"Gıdada bağımsızlığın ülkemizin geleceği açısından taşıdığı stratejik önemin bilincindeyiz"

İSTİB Başkanı Kopuz, gıdanın öneminin her geçen gün arttığını belirterek, gıdada bağımsızlığın ülkenin geleceği açısından taşıdığı stratejik önemin bilincinde olduklarını vurguladı.

Kopuz, "Yeni dönemde de üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap veren, tarım ve gıda sektörümüzün gelişimine katkı sağlayan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
EminönüEkonomiBorsaSon Dakika

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SON DAKİKA: İSTİB'de 68. dönem için 27 meslek komitelerinin ve Borsa Meclisinin üyeleri seçildi - Son Dakika
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