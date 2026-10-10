Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı

İstanbul'da Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in,"kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılmasının ardından gözler belediye başkan vekilliği seçimine çevrildi.

Belediye meclisinde yapılan seçimde CHP ve Yeni Parti’nin adayı Cafer Parlak ile AK Parti'nin adayı Muhammet Çakır yarıştı.

İLK İKİ TURDA CAFER PARLAK ÖNDEYDİ

37 belediye meclis üyesinin katıldığı seçimin ilk turunda Parlak 21 oy aldı. AK Parti'nin adayı Muhammet Çakır'a 15 oy çıkarken bir oy geçersiz sayıldı.

Başkan vekilinin seçilebilmesi için gereken üçte iki çoğunluğa ulaşılamayınca ikinci oylamaya geçildi. Parlak bu turda da 21 oy alırken Çakır'ın oy sayısı 16'ya yükseldi.

ÜÇÜNCÜ TURDA OYLAR EŞİTLENDİ

İkinci turda da sonuç alınamaması üzerine seçim üçüncü tura taşındı. Bu kez her iki aday da 18'er oy aldı. Kullanılan oylardan biri geçersiz sayıldı.

KAZANANI 4. TUR BELİRLEDİ

Üçüncü turda da salt çoğunluk sağlanamayınca başkan vekilinin belirlenmesi için dördüncü ve son tur oylamasına geçildi. Bu turda CHP'nin adayı Cafer Parlak 19 oy, AK Parti'nin adayı Muhammed Çakır 16 oy aldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçla birlikte Cafer Parlak Eyüpsultan Belediyesi Başkan Vekili seçildi.