Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı

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Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in, "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçimini 4. turda CHP'nin adayı Cafer Parlak kazandı. Parlak 19 oy alırken, AK Parti'nin adayı Muhammet Çakır 16 oyda kaldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı.

İstanbul'da Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in,"kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılmasının ardından gözler belediye başkan vekilliği seçimine çevrildi.

Belediye meclisinde yapılan seçimde CHP ve Yeni Parti’nin adayı Cafer Parlak ile AK Parti'nin adayı Muhammet Çakır yarıştı.

Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı

İLK İKİ TURDA CAFER PARLAK ÖNDEYDİ

37 belediye meclis üyesinin katıldığı seçimin ilk turunda Parlak 21 oy aldı. AK Parti'nin adayı Muhammet Çakır'a 15 oy çıkarken bir oy geçersiz sayıldı.

Başkan vekilinin seçilebilmesi için gereken üçte iki çoğunluğa ulaşılamayınca ikinci oylamaya geçildi. Parlak bu turda da 21 oy alırken Çakır'ın oy sayısı 16'ya yükseldi.

ÜÇÜNCÜ TURDA OYLAR EŞİTLENDİ

İkinci turda da sonuç alınamaması üzerine seçim üçüncü tura taşındı. Bu kez her iki aday da 18'er oy aldı. Kullanılan oylardan biri geçersiz sayıldı.

KAZANANI 4. TUR BELİRLEDİ

Üçüncü turda da salt çoğunluk sağlanamayınca başkan vekilinin belirlenmesi için dördüncü ve son tur oylamasına geçildi. Bu turda CHP'nin adayı Cafer Parlak 19 oy, AK Parti'nin adayı Muhammed Çakır 16 oy aldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı.  Bu sonuçla birlikte Cafer Parlak Eyüpsultan Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı
Cafer Parlak

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda zanlıların tamamı gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli, Ankara Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı
Mithat Bülent Özmen

Savcılık ifadelerinin ardından Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, 11 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Özmen, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • etem karatas etem karatas:
    hayret nasıl müsade ettiler acaba 9 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    nasil chp kazandi. bi daha yazi tura atin. olmadi tek cift yapin gene olmazsa chp adaylarini yasaklayin 6 5 Yanıtla
  • d.huseyin55 d.huseyin55:
    üzüldüm alamamis mi akp çok yazık . demek filmler yeterli gelmemis. 5 5 Yanıtla
  • İbrahim İlhan İbrahim İlhan:
    Güzel oldu ama bunlar yarın mahkemeye giderler tekrardan seçim yapıp haksız olarak kazanırlar 5 2 Yanıtla
  • huseyinkolatar huseyinkolatar:
    bir ay sonra Akp geçer 5 2 Yanıtla
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