Vali Yardımcısı Ayrancı\'nın babası, intihar iddiasını reddederek helallik istedi

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, geçtiğimiz akşam saat 21.00 sıralarında Gecek Termal'de bir villanın önünde aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ayrancı'nın yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrancı'nın ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

EMEKLİ MÜFTÜ BABAHELALLİK İSTEDİ

Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde son yolculuğuna uğurlanırken emekli Müftü Adem Ayrancı, oğlunun tabutunun başında gözyaşları içinde helallik istedi.

"KİM DEMİŞ BENİM OĞLUM İNTİHAR ETTİ DİYE"

Beylik tabancasıyla vurulmuş halde bulunan evladının cinnet geçirdiğini belirterek helallik isteyen Emekli Müftü Adem Ayrancı'nın, "Benim evladım intihar etti diyorlarmış. Benim evladım imanı bütün bir insandı. Kim demiş benim oğluma intihar etti diye" sözleri yürekleri dağladı.

"YAVRUMA HAKKINI HALAL ET"

"Afyonkarahisar Valiliği önünde düzenlenen törende 8 aydır birlikte mesai yaptık. Son derece üzgünüm, şok içerisindeyim, kırgınım, kızgınım ama bunların hiç birisi bu yolculuğu değiştirmiyor" sözlerini sarf eden Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş'a da sarılan Adem Ayrancı, "Yavruma hakkını helal et" diye konuştu.

Cenaze törenine, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Yeni Parti Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile çok sayıda vatandaş katıldı. 46 yaşındaki Ayrancı, Saygılı köyü mezarlığına defnedildi.