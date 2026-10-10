Çerkezköy-Edirne hızlı tren seferleri başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Çerkezköy- Edirne arasında ilk yolculu hızlı trenimiz Edirne'den yola çıktı. Yeni hattımızda günde karşılıklı 6 hızlı tren seferi düzenliyoruz. Çerkezköy-Edirne arasındaki seyahat süresi hızlı trenle 54 dakikaya düştü" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy-Kapıkule kesiminde başlayan yolcu taşımacılığına ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün hizmete alınan hatta ilk yolculu trenin bugün hareket ettiğini belirten Uraloğlu, Çerkezköy-Edirne arasındaki güzergahta hızlı tren seferlerinin başladığını kaydetti. Çerkezköy'den Edirne'ye trenlerin 10.45, 15.00 ve 19.30 saatlerinde hareket edeceğini bildiren Uraloğlu, Edirne'den Çerkezköy'e ise 09.00, 13.00 ve 17.45 saatlerinde sefer düzenlendiğini aktardı.

Günde toplam 8 yolcu treni seferi düzenleniyor

Bakan Uraloğlu, yeni hattın hizmete girmesiyle bölgedeki tren seferlerinin de yeniden planlandığını belirterek, Çerkezköy-Edirne arasında karşılıklı 6 hızlı tren seferinin yanı sıra Halkalı-Uzunköprü arasında mevcut hat üzerinden karşılıklı 2 bölgesel tren seferinin düzenlendiğini bildirdi.

"Çerkezköy-Edirne arasında ilk yolculu hızlı trenimiz Edirne'den yola çıktı"

Bakan Uraloğlu, hızlı trenlerin Büyükkarıştıran, Lüleburgaz ve Babaeski istasyonlarında duracağını belirterek, "Çerkezköy-Edirne arasında ilk yolculu hızlı trenimiz Edirne'den yola çıktı. Yeni hattımızda günde karşılıklı 6 hızlı tren seferi düzenliyoruz. Çerkezköy-Edirne arasındaki seyahat süresi hızlı trenle 54 dakikaya düştü. Trenlerimiz, 2'si tekerlekli sandalye kullanıcısı için ayrılmış toplam 411 koltuk kapasitesiyle vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Halkalı-Uzunköprü arasında bölgesel trenlerimizle de hizmet vermeye devam ediyoruz. Halkalı'dan Uzunköprü'ye trenimiz saat 08.25'te, Uzunköprü'den Halkalı'ya ise saat 15.40'ta hareket ediyor. Böylece yeni ve mevcut hatlarımızda günde toplam 8 yolcu treni seferi düzenliyoruz. Halkalı'dan bölgesel trenlerle Çerkezköy'e ulaşan yolcularımız, buradan hızlı trenlere aktarma yaparak Edirne'ye seyahat edebilecek. Edirne'den Halkalı yönüne seyahat edecek yolcularımız da Çerkezköy'de bölgesel trenlere aktarma yaparak yolculuklarını tamamlayabilecek" ifadelerini kullandı.