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İş gücü girdi endeksleri - Son Dakika

İş gücü girdi endeksleri

22.11.2021 10:09
İş gücü girdi endeksleri

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 9,5, inşaat sektöründe yüzde 12,3, ticaret-hizmet sektörlerinde de yüzde 9,7 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,4 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 12, inşaat sektöründe yüzde 15 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi, yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,2 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 42,3, inşaat sektöründe yüzde 40,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 45,9 artış kaydetti.

İstihdam endeksi, bu yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,7 arttı.

Çalışılan saat endeksi, aynı dönemde çeyreklik bazda yüzde 4,6 yükseldi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 2,5, inşaat sektöründe yüzde 5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 5,9 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 3. çeyrekte 2. çeyreğe göre yüzde 11,3 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 9,3, inşaat sektöründe yüzde 8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,3 arttı.

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, yüzde 29 arttı

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 29,8, inşaat sektöründe yüzde 23,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 29,5 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 arttı. Endekste sanayi sektöründe yüzde 27,1, inşaat sektöründe yüzde 22,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 28 artış görüldü.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, aynı dönemde yıllık yüzde 40,6 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 46,2, inşaat sektöründe yüzde 29,5, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 38,7 artış kaydetti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, temmuz-eylül döneminde çeyreklik bazda yüzde 7,2 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 7,8, inşaat sektöründe yüzde 3,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,5 yükseldi.

Saatlik kazanç endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,7, inşaat sektöründe yüzde 2,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,9 artış gösterdi.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, aynı dönemde yüzde 11,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 14,1, inşaat sektöründe yüzde 6,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11 yükseldi.

İş gücü girdi endeksleri

Türkiye İstatistik Kurumu, brüt ücret, İstihdam, İnşaat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş gücü girdi endeksleri - Son Dakika Ekonomi


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