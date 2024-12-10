İstihdam Oranı Artıyor: 2024 Ekim Verileri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

İstihdam Oranı Artıyor: 2024 Ekim Verileri Açıklandı

İstihdam Oranı Artıyor: 2024 Ekim Verileri Açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı ekim ayında Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 31 bin yeni istihdam sağlandığını ve istihdam oranının %49'a yükseldiğini duyurdu. İş gücüne katılma oranı ise %54,7 ile en yüksek seviyeye ulaştı.

10.12.2024 13:11  Güncelleme: 13:12
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 2024 yılı ekim ayında geçen senenin aynı dönemine göre ilave yaklaşık 1 milyon 31 bin yeni istihdam ekonomiye kazandırılırken, istihdam oranı da aynı döneme göre 1,2 puan artarak yüzde 49'a yükselmiştir. İş gücüne katılma oranı 2024 yılı ekim ayında yüzde 54,7 ile en yüksek seviyesindedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yılmaz, "Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmeyi hedeflerken, iş gücü piyasasındaki dengeleri de gözetiyoruz. Sıkı para politikasının iş gücü piyasası üzerindeki etkilerini gidermek amacıyla uyguladığımız istihdam dostu politikalar ve reel ekonomiyi güçlendiren adımlarımızın kazanımları sayesinde istihdamımız artmaya devam ediyor. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 2024 yılı ekim ayında geçen senenin aynı dönemine göre ilave yaklaşık 1 milyon 31 bin yeni istihdam ekonomiye kazandırılırken, istihdam oranı da aynı döneme göre 1,2 puan artarak yüzde 49'a yükselmiştir. İş gücüne katılma oranı 2024 yılı ekim ayında yüzde 54,7 ile en yüksek seviyesindedir. İstihdam oranı ve iş gücüne katılım oranındaki yükselişle birlikte işsizlik oranı ekim ayında bir önceki aya göre 0,1 puan sınırlı artışla yüzde 8,8 olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

'SOSYAL REFAHI KALICI OLARAK ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Dezenflasyon sürecinin devam etmesinin ekonomide öngörülebilirliği artırdığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ekonomi programımıza duyulan güvenin neticesinde Türkiye'nin kredi risk primindeki (CDS) düşüş de sürmektedir. Kredi risk primimizdeki iyileşme dış finansman maliyetlerine olumlu yansıyarak, dış finansmana erişimi kolaylaştırmaktadır. Artan doğrudan yatırım ve portföy yatırımları rezervlerimizi güçlendirerek, dezenflasyon sürecine katkı sağlamaktadır. Fiyat istikrarı, ekonomide güven ortamını pekiştirerek sürdürebilir büyüme için güçlü bir zemin oluşturmaktadır. Bu doğrultuda dengeli ve istikrarlı büyüme için daha elverişli bir ortam oluşturarak, yatırım ve istihdamdaki artışla ekonomimizin potansiyelini ileriye taşımaya devam ediyoruz. Mesleki eğitim ve iş gücü piyasasına yönelik yapacağımız yapısal reformların katkısıyla yeni iş imkanları ortaya çıkararak, insan odaklı ve kapsayıcı kalkınma ile sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstihdam Oranı Artıyor: 2024 Ekim Verileri Açıklandı - Son Dakika

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