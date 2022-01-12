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İsveç'te elektrik zammından etkilenenlere aylık 220 dolar destek yapılacak - Son Dakika

İsveç'te elektrik zammından etkilenenlere aylık 220 dolar destek yapılacak

12.01.2022 17:45
İsveç'te elektrik zammından etkilenenlere aylık 220 dolar destek yapılacak

İsveç'te elektrik fiyatlarının artmasının ardından hükümet, vatandaşlara hane başı aylık 220 dolar yardım yapılacak. Destek 3 ay sürecek.

İsveç'te artan elektrik fiyatlarının ardından soğuktan daha çok etkilenen bölgelerde vatandaşlara yardım yapılacağı açıklandı. Yetkililer, elektrik faturalarına gelen zamdan etkilenen 1,8 milyon hane olduğunu belirterek, geçtiğimiz aralık ayı da dahil olmak üzere 3 aylık bir para desteği sağlanacağını açıkladı. Her haneye 3 ay boyunca 220'şer dolar yardımda bulunulacağını bildiren yetkililer, toplamda vatandaşlara 661 milyon dolar yardım yapılacağını dile getirdi.

"ÖNLEMLER ALIYORUZ"

İsveç Maliye Bakanı Mikkel Damberg yardım kararına ilişkin, "Olağandışı durumlar için olağandışı önlemler alıyoruz" dedi. İsveç Enerji Bakanı Khashayar Farmanbar ise vatandaşların ekonomik olarak endişeye düşmekte haklı olduklarını söyledi.

FATURALAR İKİ KAT ARTTI

İsveç'te soğuktan ve elektrik faturalarına gelen zamdan etkilenen vatandaşlar, pandemi nedeniyle evden çalıştıklarını ve bu durumda ısınma ihtiyaçlarının da daha fazla olduğuna dikkat çekerek, bu ay gelen elektrik faturalarının geçen aya göre iki kat yükseldiğini belirttiler.

İsveç'te ithal edilmeyen elektriğin büyük bir çoğunluğu ülkenin kendi hidroelektrik enerji santrallerinden sağlanıyor.

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Enerji, dolar, İsveç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İsveç'te elektrik zammından etkilenenlere aylık 220 dolar destek yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İsveç'te elektrik zammından etkilenenlere aylık 220 dolar destek yapılacak - Son Dakika
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