İsviçreli Aluflexpack AG, Teko Alüminyum'a ortak oluyor - Son Dakika
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İsviçreli Aluflexpack AG, Teko Alüminyum'a ortak oluyor

05.04.2022 13:04
İsviçreli Aluflexpack AG, Teko Alüminyum'a ortak oluyor

Merkezi İsviçre'de olan Aluflexpack AG'nin, ağırlıklı olarak süt ve içecek pazarlarına alüminyum kapak üreten Teko Alüminyum ile ortaklık kuracağı açıklandı.

Merkezi İsviçre'de olan Aluflexpack AG'nin, ağırlıklı olarak süt ve içecek pazarlarına alüminyum kapak üreten Teko Alüminyum ile ortaklık kuracağı açıklandı.

Ventura Partners'tan yapılan açıklamaya göre, yabancı şirketlerin Türk ambalaj şirketlerine ilgisi devam ediyor.

Son bir yıl içinde gerçekleşen Olmuksan'ın Mondi'ye, Propak Ambalaj'ın Constantia Flexibles Group'a, Elif Plastik'in Huhtamaki Oy'a ve Ekol Ofset'in Romvan NV'ye satışlarına bir yenisi eklendi. İsviçreli Aluflexpack AG, Teko Alüminyum'un hisselerinin yüzde 80'ini aldığını açıkladı.

1974 yılında kurulan Teko Alüminyum, ağırlıklı olarak süt ve içecek pazarlarına alüminyum kapak üretiyor.

İsviçreli Aluflexpack AG ise daha önce 2018 yılında Türkiye'de yine sektörünün en büyüğü olan ilaç sektörü için alüminyum ambalaj üreten Arımpeks'i satın almıştı. İsviçre, Fransa, Polonya, Türkiye ve Hırvatistan'da fabrikaları olan Aluflexpack AG, Zürih borsasında kote ve yaklaşık 1.300 kişiyi istihdam ediyor.

Aluflexpack AG, bu satın alma işleminde daha önce Arımpeks'in satışında danışmanlık yapan Ventura Partners'i kullandı.

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Elif Plastik, Olmuksan, İsviçre, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İsviçreli Aluflexpack AG, Teko Alüminyum'a ortak oluyor - Son Dakika


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