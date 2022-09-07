Bodrum'a "Costa Venezia" adlı yolcu gemisiyle 1571 yolcu geldi - Son Dakika
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Bodrum'a "Costa Venezia" adlı yolcu gemisiyle 1571 yolcu geldi

07.09.2022 13:16
Bodrum'a "Costa Venezia" adlı yolcu gemisiyle 1571 yolcu geldi

İtalya bayraklı "Costa Venezia" adlı yolcu gemisi, Bodrum ilçesine 1571 turist getirdi.

İtalya bayraklı "Costa Venezia" adlı yolcu gemisi, Bodrum ilçesine 1571 turist getirdi.

İzmir Limanı'ndan gelen gemi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı. 323 metrelik Costa Venezia'da ağırlıklı İtalyan, İspanyol ve Alman 1571 yolcu ve 1016 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, Bodrum turuna çıktı ve tarihi alanları gezdi.

Geminin akşam saatlerinde Pire Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

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Kaynak: AA

turist, İtalya, Bodrum, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'a 'Costa Venezia' adlı yolcu gemisiyle 1571 yolcu geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'a "Costa Venezia" adlı yolcu gemisiyle 1571 yolcu geldi - Son Dakika
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