İtalya'da Çiftçiler Protesto Düzenledi
İtalya'da Çiftçiler Protesto Düzenledi

10.03.2026 17:41
İtalya'da çiftçiler, artan maliyetleri ve sektörel sorunları protesto etmek için Milano'da toplandı.

İtalya'da çiftçiler, tarım sektöründeki çözülmemiş problemleri ve Orta Doğu'daki kriz gibi nedenlerle maliyetlerdeki artışları protesto etti.

Milano'daki Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin genel merkezinin önüne 30 kadar traktörle gelen yaklaşık bin çiftçi, burada protestoda bulundu.

İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Lombardiya Şubesine mensup çiftçiler, "Tarım olmadan gıda olmaz", "Eşit kurallarla serbest piyasa", "Daha az bürokrasi, daha fazla tarım", "Et tedarik zincirinde spekülasyona son", "Tarım tehdit altında" yazılı dövizler açarken, bazıları da meşaleler yaktı.

Protestocu çiftçiler, miting alanına, sektörün karşı karşıya olduğu ve "üretimi mat eden" çeşitli sorunları temsil eden taşlarla büyük bir satranç tahtası kurdu.

Çiftçiler, sektörlerinin halihazırda yaşadığı zorlukların, savaşların etkisiyle derinleştiğine dikkati çekerek, hükümetten enerji piyasasındaki fiyatları ve buralardaki artışları denetlemesini istedi.

Coldiretti yetkilisi Giacomo Guffanti, mitingde yaptığı konuşmada, "Güvenli bir şekilde çalışabileceğimizden emin olmaya ihtiyacımız var. İşimizi onurlu ve saygın bir şekilde yapabilmek istiyoruz. Bu bir hobi değil, bir iş. Bu işi sevdiğimiz ve tutkuyla yaptığımız için yapıyoruz. Bu nedenle bugün bölgesel yönetimden, çiftçilerin çalışmalarını desteklemesini ve tarım sektörüne sahip çıkmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Coldiretti Lombardiya Şubesi Başkanı Gianfranco Comicioli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada, Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin binasının önünde, tarım dünyasının yaşadığı sorunları hem kurumlara hem de vatandaşlara anlatmak için bulunuyoruz." dedi.

Comicioli, bu sorunların birçok nedeni olduğunu belirterek, "İlk neden, bugün de gündemde olan savaşların ve çatışmaların yarattığı gerilimlerden kaynaklanıyor. Sadece bugünkü çatışmalar değil, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana üretim maliyetleri üzerinde halen etkisini gösteren sonuçlar yaşıyoruz." diye konuştu.

Comicioli, gübre fiyatlarının eskisine göre yüzde 49 daha yüksek, enerji maliyetlerinin ise yüzde 66 artmış durumda olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu durum üretimi yönetmeyi ve ekonomik sürdürülebilirliği zorlaştırıyor. Elbette bütün bunlar uluslararası ticaret açısından da zararlara yol açıyor. Gümrük tarifeleri bunun bir örneği. Bu gerilimler piyasada zorluklar yaratıyor ve bu durum doğrudan üretimi, fiyatları ve üretim maliyetlerini etkiliyor."

Protestoya katılan İtalyan çiftçi Valerio da "Özellikle şu anda yaban hayatını kontrol altında tutmak için desteklere ihtiyaç var. Ayrıca bazı kolaylıkların sağlanması da önemli çünkü dağlık bölgelerde tarım yapmak, ova tarımına göre çok daha zor." ifadelerini kullandı.

İtalya'daki çiftçiler, son yıllarda sektörlerindeki zorluklara bir çözüm bulunamamasını ve Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını protesto için birçok kez Milano, Roma gibi büyük kentlerin merkezlerinde traktörleriyle benzer protestolarda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Milano, İtalya, Enerji, Çevre, Son Dakika

