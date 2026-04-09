İtalya'da Leonardo CEO'su Cingolani Görevden Alınabilir

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, ülkenin önde gelen havacılık ve savunma sanayisi şirketi Leonardo'nun üst yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani'yi görevden almaya hazırlandığı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Meloni hükümeti, Leonardo'nun üst yönetiminde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Corriere della Sera gazetesinin haberinde, Cingolani'nin 3 yıl önce herhangi bir siyasi bağlantısı olmaksızın Başbakan Meloni tarafından Leonardo CEO'su görevine getirildiği, şu anda ise bu görevden kenara itilme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Cingolani yönetimindeki Leonardo'nun, son yıllarda ABD'ye olan teknolojik ve endüstriyel bağımlılıktan kademeli olarak çıkmayı hedefleyen büyük Avrupalı savunma şirketleriyle ortaklıklara gittiğine işaret edildi.

Haberde, Leonardo'nun, Fransa-Almanya-İspanya ortaklığındaki Airbus ve Fransız Thales ile başlattığı "Bromo" projesinin, Starlink ile uydu sistemlerinde rekabeti amaçladığı ve Türkiye'den Baykar ile kurduğu ortaklığın üreteceği yeni nesil büyük insansız hava araçlarının (İHA) yakın zamanda beklendiği, dolayısıyla bunun ABD'ye verilen İHA siparişlerinde bazı iptallere yol açtığı belirtildi.

Ayrıca İtalya'nın, İngiltere ve Japonya ile 6. nesil savaş uçağı geliştirmek için üzerinde çalıştığı "Küresel Hava Muharebe Programının (GCAP) da F-35'e alternatif olarak öne çıktığına ve son olarak yine Leonardo'nun geliştirdiği ve de yıl sonunda Ukrayna'da denemeye hazırlandığı yapay zeka bileşenli "Michelangelo Kubbesi" hava savunma sistemine işaret edildi.

Gazetenin haberinde, Başbakanlık Müsteşarı Giovanbattista Fazzolari'nin son dönemde Cingolani'ye "soğuk yaklaştığı", bunun arkasında 22-23 Mart'taki yargı reformu referandumu yenilgisinin ardından Fazzolari'nin, önemli pozisyonlara kendilerine "sadık" isimleri atayarak, buraları güvence altına almaya çalıştığı kaydedildi.

La Stampa gazetesinin haberinde de referandum yenilgisinin ardından Başbakan Meloni'nin kabinesinde bazı bakan ve bakan yardımcılarını değiştirdikten sonra şimdi ikinci aşamaya geçtiği ve kamuya ait şirketlerin yönetiminde yapacağı değişikliklerle "siyasi bir sinyal" göndermek istediği ifade edildi.

Haberde, Leonardo'nun performansının artmasına karşın bunun Cingolani'nin bu görevde kalması için yeterli olmadığı belirtilirken, "Cingolani'nin görevden alınmasının asıl nedeni ise esasen Meloni'nin kendisine olan güvenini kaybetmesi ve ikisi arasında çözülemeyen anlaşmazlıklardır." ifadeleri yer aldı.

Gazetenin haberinde, muhalefetteki partilerin büyük kısmının ise Cingolani'nin görevden alınmasına karşı çıktığı da aktarıldı.

Basında çıkan diğer haberlerde de Cingolani'nin halefi için muhtemel isimler yer almaya başladı.

Cingolani sonrası için en güçlü adayın, Fransa, İngiltere ve İtalya'dan üç şirketin kurduğu Avrupa merkezli füze sistemleri geliştiricisi MBDA'nın İtalya'daki şubesinin başındaki ismin Lorenzo Mariani olduğu, bu ismin dışında, Fincantieri CEO'su Pierroberto Folgiero, Rheinmetall Italia şirketinin başındaki isim Alessandro Ercolani ve İtalya Devlet Demiryolları CEO'su Stefano Antonio Donnarumma'nın adının geçtiği ifade edildi.

Bakan Crosetto: "Cingolani ile 3 yıl gayet iyi çalıştım"

Savunma Bakanı Guido Crosetto ise bugün Il Foglio gazetesine verdiği demeçte, "Performansı siyaset değil, rakamlar, piyasalar değerlendirir." ifadelerini kullandı.

İtalyan basınındaki haber ve yorumlarda, Cingolani'nin, 3 yıl önce bu göreve getirilmesine temkinli yaklaştığı belirtilen Crosetto'nun bugünkü bu açıklamasının ise Cingolani'nin olası görevden alınma kararına mesafeli yaklaştığı anlamına geldiği kaydedildi.

Bu arada, Crosetto, öğleden sonra parlamentodan çıkışı sırasında gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, "Kimi seçeceklerini bilmiyorum, ancak Ekonomi ve Maliye Bakanlığının uygun birini seçeceğini düşünüyorum." dedi.

Crosetto, Cingolani'nin yerine adı geçen MBDA İtalya'nın başındaki Mariani'nin sorulması üzerine, "Cingolani ile 3 yıl gayet iyi çalıştım. Mariani'yi de 3 yıl önce ben bu pozisyona önermiştim." yanıtını verdi.

Cingolani'nin görevden alınacağı haberleri tepkilere yol açtı

İtalyan basınına ve sosyal medyaya düşen yorumlarda da Cingolani yönetimindeki Leonardo'nun 3 yıldır Fransa'dan Thales, Almanya'dan Rheinmetall ve Türkiye'den de Baykar ile kurduğu işbirlikleriyle Avrupa savunma sanayisinin güçlenmesinde önemli atılımlar yaptığı belirtildi.

Cingolani yönetimindeki Leonardo'nun, hisselerinin son 3 yılda yüzde 410 yükseliş kaydettiği, firmanın borçlarında azalma ve net karda yüzde 85 artış yaşandığı ifade edildi.

Ekonomi gazetelerinden Milano Finanza'da çıkan bir haberde de Meloni hükümetinin, Cingolani ile devam etmemeyi düşünmediğine dair ilk söylentilerin basına yansıdığı 7 Nisan'da Leonardo hisselerinin satış baskısıyla karşılaştığı ve yüzde 8 düştüğüne dikkat çekildi ve piyasaların, Cingolani'nin devam etmesinden yana tavır sergilediği kaydedildi.