Yalova OSB'de Erasmus+ ile mesleki eğitimde uluslararası iş birliği - Son Dakika
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Yalova OSB'de Erasmus+ ile mesleki eğitimde uluslararası iş birliği

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Yalova OSB\'de Erasmus+ ile mesleki eğitimde uluslararası iş birliği
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Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), Erasmus+Programı kapsamında İtalya’dan gelen eğitim heyeti ağırlandı.

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), Erasmus+Programı kapsamında İtalya'dan gelen eğitim heyeti ağırlandı. Ziyarette, mesleki eğitim alanında uluslararası iş birliği ve okul-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi ele alındı.

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programda, İtalyan heyetine Yalova OSB'nin üretim vizyonu ve Nitelikli İstihdam Merkezi bünyesinde yürütülen mesleki eğitim çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Program kapsamında Yaşalar Çelik, Arı Döküm, Ünoks Endüstriyel, NNG Enerji, Ceviz Pres ve DTM Elektroteknik tesislerini ziyaret eden heyet, üretim süreçlerini, staj uygulamalarını ve istihdam imkanlarını yerinde inceledi. Görüşmelerde, Türkiye ile İtalya arasında öğrenci ve çalışan değişimi başta olmak üzere mesleki eğitim alanında geliştirilebilecek iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Yalova OSB'nin meslek liseleriyle yürüttüğü iş birliklerinin de ele alındığı programda, Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile sürdürülen çalışmaların yanı sıra Çiftlikköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çiftlikköy Mesleki Eğitim Merkezi ile yapılan iş birliklerine ilişkin bilgi verildi.

Gençlerin üretim süreçlerini tanımaları ve uygulamalı mesleki beceriler kazanmalarını hedefleyen çalışmalarla eğitimden istihdama uzanan sürecin desteklenmesi amaçlanıyor. Yalova OSB, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini sanayinin sürdürülebilir gelişiminin önemli bir parçası olarak değerlendiriyor.

Kaynak: İHA
Organize Sanayi BölgesiEkonomiİtalyaYalovaOSBSon Dakika

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