İtalya Nükleer Enerjiye Dönüş İçin Yasa Tasarısını Geçirdi

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı nükleer enerji üretimine dönüşü sağlayacak yetkilendirme yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilerek yasama sürecinde ilk onayını aldı.

Yasa tasarısı, 400 sandalyeli Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada 8 milletvekili "çekimser" kalırken 86 "hayır" oyuna karşılık 155 "evet" oyuyla kabul edildi. Böylece yasama sürecinde Temsilciler Meclisinden onay alan yetkilendirme yasa tasarısı, nihai onay almak üzere parlamentonun üst kanadı Senatoya gönderildi. Yasa tasarısı, Senatoda oylanacak ve kabul edilmesi halinde yasalaşacak.

İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin, Temsilciler Meclisinde oylamanın ardından basına yaptığı açıklamada, yıl sonuna dek nükleerde yetkilendirme yasasının uygulama kararnamelerine sahip olacaklarını dile getirirken ülkede ilk faal reaktörlerin ise 2034-2035 yıllarında faaliyete geçebileceğini söyledi.

Fratin, bunun sadece sivil nükleer enerjiyle ilgili olduğunu vurguladı.

Muhalefetteki Yeşil ve Sol İttifak Partisi ise nükleer enerjinin askeri maksatlarla kullanılmasına karşı verdiği önergenin iktidarca reddedilmesine Başbakan Meloni'nin açıklık getirmesini istedi.

Çift meclisli yasama sistemindeki onay sürecinde ilk basamağı geçen söz konusu yasa tasarısının, hükümete 1 yıl içinde kullanmak üzere; sürdürülebilir nükleer kaynaklardan enerji üretimini, füzyon araştırmalarını ve radyoaktif atıkların yönetimini düzenleme yetkisi vermesi öngörülüyor.

Meloni'den nükleer enerji üretimine dönüş konusunda "kararlıyız" mesajı

İtalya'da son yıllarda, uluslararası sahnede yaşanan enerji tedariki krizlerinin de etkisiyle özellikle özel sektör tarafından kullanılan yeni nesil küçük reaktörlerden yararlanarak yeniden nükleer enerjiye dönülmesi fikri gündemde yer tutuyor.

Başbakan Meloni, geçen ay kamuya açık iki etkinlikteki konuşmasında nükleer enerjiye dönüş konusunda "kararlı" olduklarını belirtmişti.

Meloni son olarak 26 Mayıs'ta Sanayiciler Konfederasyonunun (Confindustria) genel kurulundaki konuşmasında, "İtalya'da nükleere dönüş yolunda hızlı şekilde ilerlemeyi sürdürmek istiyoruz; öncelikle modüler reaktörler gibi en yenilikçi teknolojilerle." ifadesini kullanmıştı.

Meloni, bu konuda son derece kararlı olduklarını vurgulayarak nükleer enerji üretiminin ülkede yeniden başlamasına yönelik yetki yasası ve diğer düzenlemelerin yaz bitmeden onaylanacağını kaydetmişti.

İtalya, 1990 yılında nükleer santrallerini kapatmıştı

İtalya, halihazırda nükleer enerji üretmeyen Avrupa'nın büyük ekonomilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

İtalya'da 1963-1990 yıllarında nükleer enerji üretilip kullanılırken Çernobil'deki felaketin ardından 1987'de yapılan halk oylaması neticesinde ülkedeki nükleer santraller 1990 yılında kapatılmıştı.

Ülkede nükleer enerji üretimine dair yasağı kaldırmaya yönelik 2011'de yapılan halk oylamasında ise yasağın sürmesi yönünde karar çıkmıştı.