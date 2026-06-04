İtalya Nükleer Enerjiye Dönüş İçin Yasa Tasarısını Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya Nükleer Enerjiye Dönüş İçin Yasa Tasarısını Geçirdi

04.06.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da nükleer enerji üretimini yeniden başlatacak yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde onaylandı.

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı nükleer enerji üretimine dönüşü sağlayacak yetkilendirme yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilerek yasama sürecinde ilk onayını aldı.

Yasa tasarısı, 400 sandalyeli Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada 8 milletvekili "çekimser" kalırken 86 "hayır" oyuna karşılık 155 "evet" oyuyla kabul edildi. Böylece yasama sürecinde Temsilciler Meclisinden onay alan yetkilendirme yasa tasarısı, nihai onay almak üzere parlamentonun üst kanadı Senatoya gönderildi. Yasa tasarısı, Senatoda oylanacak ve kabul edilmesi halinde yasalaşacak.

İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin, Temsilciler Meclisinde oylamanın ardından basına yaptığı açıklamada, yıl sonuna dek nükleerde yetkilendirme yasasının uygulama kararnamelerine sahip olacaklarını dile getirirken ülkede ilk faal reaktörlerin ise 2034-2035 yıllarında faaliyete geçebileceğini söyledi.

Fratin, bunun sadece sivil nükleer enerjiyle ilgili olduğunu vurguladı.

Muhalefetteki Yeşil ve Sol İttifak Partisi ise nükleer enerjinin askeri maksatlarla kullanılmasına karşı verdiği önergenin iktidarca reddedilmesine Başbakan Meloni'nin açıklık getirmesini istedi.

Çift meclisli yasama sistemindeki onay sürecinde ilk basamağı geçen söz konusu yasa tasarısının, hükümete 1 yıl içinde kullanmak üzere; sürdürülebilir nükleer kaynaklardan enerji üretimini, füzyon araştırmalarını ve radyoaktif atıkların yönetimini düzenleme yetkisi vermesi öngörülüyor.

Meloni'den nükleer enerji üretimine dönüş konusunda "kararlıyız" mesajı

İtalya'da son yıllarda, uluslararası sahnede yaşanan enerji tedariki krizlerinin de etkisiyle özellikle özel sektör tarafından kullanılan yeni nesil küçük reaktörlerden yararlanarak yeniden nükleer enerjiye dönülmesi fikri gündemde yer tutuyor.

Başbakan Meloni, geçen ay kamuya açık iki etkinlikteki konuşmasında nükleer enerjiye dönüş konusunda "kararlı" olduklarını belirtmişti.

Meloni son olarak 26 Mayıs'ta Sanayiciler Konfederasyonunun (Confindustria) genel kurulundaki konuşmasında, "İtalya'da nükleere dönüş yolunda hızlı şekilde ilerlemeyi sürdürmek istiyoruz; öncelikle modüler reaktörler gibi en yenilikçi teknolojilerle." ifadesini kullanmıştı.

Meloni, bu konuda son derece kararlı olduklarını vurgulayarak nükleer enerji üretiminin ülkede yeniden başlamasına yönelik yetki yasası ve diğer düzenlemelerin yaz bitmeden onaylanacağını kaydetmişti.

İtalya, 1990 yılında nükleer santrallerini kapatmıştı

İtalya, halihazırda nükleer enerji üretmeyen Avrupa'nın büyük ekonomilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

İtalya'da 1963-1990 yıllarında nükleer enerji üretilip kullanılırken Çernobil'deki felaketin ardından 1987'de yapılan halk oylaması neticesinde ülkedeki nükleer santraller 1990 yılında kapatılmıştı.

Ülkede nükleer enerji üretimine dair yasağı kaldırmaya yönelik 2011'de yapılan halk oylamasında ise yasağın sürmesi yönünde karar çıkmıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Enerji, İtalya, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İtalya Nükleer Enerjiye Dönüş İçin Yasa Tasarısını Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
İngiltere’yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı İngiltere'yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Ordu’da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı Ordu'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı
Rıza Perçin’den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı

18:08
Galatasaray, Bernardo Silva’ya vereceği 50 milyon Euro’yu milli yıldıza harcayacak
Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak
17:45
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat’ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
17:30
Kılıçdaroğlu’na CHP’li iki belediye başkanından ziyaret
Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret
17:21
Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın
Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın
17:03
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 18:25:36. #7.12#
SON DAKİKA: İtalya Nükleer Enerjiye Dönüş İçin Yasa Tasarısını Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.